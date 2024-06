Anticipazioni La promessa, puntata 28 giugno 2024/ Ramona vuota il sacco, ma Jana non le crede

Anticipazioni La promessa, 28 giugno 2024: Pia caccia Petra dal suo studio

Nuovo appuntamento con La promessa domani pomeriggio, venerdì 28 giugno 2024, in onda come sempre su Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Ramona decide di rompere il silenzio e rivelare un retroscena scioccante a Jana. La donna le confesserà infatti di aver visto sua madre dopo la sua morte, tuttavia la ragazza non crede alle sue parole. Intanto Petra si mette nei guai entrando segretamente nello studio di Pia e prendendo in braccio suo figlio mentre dorme; la donna però viene sorpresa proprio da Donna Pia e viene cacciata.

Petra, inoltre, viene informata da Simona che Ramona è tornata in città e qualcuno si sta prendendo cura di lei; intanto Manuel è preoccupato per la gravidanza di Jimena, ma Jana lo rassicura sul buon operato del medico. Candela intanto continua a fuggire da Orengo che, dopo la proposta di matrimonio indirizzatale, alla fine pretende da lei una risposta; la domestica però non sembra disposta a fare il grande passo e ne parla con Pia, che la invita a fare una scelta di cuore. Nel frattempo si accendono le tensioni tra Teresa e Mauro, per via della fiducia che la donna nutre verso Feliciano.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa, Ramona è tornata in città e viene tenuta sotto controllo da Cruz affinché la donna non sparga voci compromettenti. Candela continua nel frattempo ad evitare Orengo, incerta sul da farsi circa la proposta di matrimonio ricevuta, mentre Petra s’infuria con Pia arrivando a minacciarla; Feliciano chiede alla sorella di rivelare la verità sul rapimento del figlio di Donna Pia, ma lei se la prende anche con il fratello.

C’è grande maretta anche tra Cruz e Margarita: Alonso invita la Marchesa a riappacificarsi con la cognata e con Fernando, ma lei si rifiuta. Dall’imbarazzo generato da Margarita al Garden Party alla decisione dei cognati di celebrare la festa di fidanzamento di Antonio e Martina proprio a La promessa, sono tanti i motivi che spingono Cruz a prendersela con Margarita.

