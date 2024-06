Anticipazioni La promessa, puntata 29 giugno 2024/ Abel sospettoso: anche Manuel è innamorato di Jana?

Anticipazioni La promessa, 29 giugno 2024: Teresa s’infuria con Mauro

Domani pomeriggio, sabato 29 giugno 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata de La promessa: cosa rivelano le anticipazioni di questo nuovo attesissimo appuntamento? Grande sgomento per Teresa dopo aver ricevuto un sonoro schiaffo da Jimena: la donna incassa il colpo e successivamente se la prende con Mauro, rimproverandolo per la rivelazione fatta a Manuel e inerente al panno sporco di sangue di Jimena.

La stessa Jimena è in un momento di grande difficoltà e, su consiglio di Jana, Manuel viene invitato a stare ancor più vicino alla sua donna e a dedicarle attenzioni maggiori. L’uomo, tuttavia, è ormai segretamente innamorato di Jana e a scoprirlo in maniera quasi casuale è Abel; il medico, infatti, trova tra le carte di Manuel un ritratto di Jana da lui stesso realizzato e inizia dunque a sospettare che anche il De Lujan abbia una cotta per la ragazza.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ritornando invece ai giorni scorsi, cos’è accaduto nelle precedenti puntate de La promessa in onda come sempre nei pomeriggi di Canale 5? Jana ha ricevuto una verità sconcertante sulla madre ma non crede alla confessione di Ramona; nel frattempo Pia è sempre più in lotta sia con Petra sia con Feliciano, al punto da cacciare la prima dal suo studio e continuare a sospettare del secondo, portandolo ad inimicarsi tutta la servitù.

Problemi di cuore anche per Candela che, dopo aver ricevuto in maniera inaspettata la proposta di matrimonio da Orengo, è andata in crisi: la domestica non sa se accettare e, per questo motivo, si fa consigliare da Pia. Intanto la gravidanza di Jimena inizia a destare non poche preoccupazioni in Manuel; al suo fianco c’è sempre Jana, che lo supporta e lo rassicura sul buon operato del medico.

