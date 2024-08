Anticipazioni La promessa, 31 agosto 2024: sospetti su Jeronimo e Pelayo

La promessa torna in onda domani pomeriggio, sabato 31 agosto 2024, con la nuova puntata su Canale 5; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, gli affari segreti di Pelayo e Jeronimo generano non pochi sospetti in Margarita. La donna ne parla con Lorenzo e gli rivela di aver visto il Conte in strani atteggiamenti e con una valigetta piena di denaro, sospettando dunque che possa esserci dietro qualcosa di losco; i due decidono così di allearsi per scoprire cosa realmente si nasconde dietro la loro collaborazione in affari.

Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntata 31 agosto 2024/ Burhan uccide Mujgan, Mehdi e Cemile disperati!

Nel frattempo i Marchesi hanno ricevuto aggiornamenti sulle condizioni di salute di Jimena, molto debilitata, e Abel invita loro a convincere Manuel ad andarla a trovare; il ragazzo è tuttavia piuttosto restio a partire e andare a farle visita e ha un’accesa discussione con i genitori. Intanto Alonso deve anche porre a freno il piano diabolico di Cruz per compromettere le ricerche di Maria, improvvisamente scomparsa nel nulla: ci riuscirà?

Anticipazioni Beautiful, puntata 31 agosto 2024/ Brooke rifiuta l'invito di Hollis

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, andate in onda su Canale 5? La tenuta ha salutato per l’ultima volta Mauro, che ha trovato una nuova opportunità lavorativa; Romulo si è così ritrovato a riorganizzare i ruoli all’interno della servitù e ha affidato a Salvador il ruolo di primo valletto. Il ragazzo tuttavia non si dimostra pienamente integrato nel suo ruolo e, tra momenti di incertezza, commette alcuni errori soprattutto con Manuel e Alonso.

Nel frattempo tiene banco fra la servitù la scoperta scioccante sul grado di parentela tra Petra e Feliciano; la donna non vuole affatto che i Marchesi vengano a scoprire che Feliciano, in realtà, è suo figlio. E soprattutto rimane piacevolmente colpita dal gesto di Pia che, incalzata dalla curiosità di Cruz a tal riguardo, ha mentito alla Marchesa sostenendo che i due non siano madre e figlio.

Vittorio Colnaghi, com’è morto l’amministratore del gruppo Upas Libero?/ Malattia, età, carriera e figli

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

La promessa torna dunque in onda domani pomeriggio, sabato 31 agosto 2024, con una nuova puntata su Canale 5; oltre alla visione in chiaro, è disponibile come sempre la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.