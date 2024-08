Anticipazioni La promessa, 30 agosto 2024: Salvador primo valletto della servitù

Si rinnova l’appuntamento pomeridiano con la soap spagnola La promessa, che torna in onda anche domani pomeriggio, venerdì 30 agosto 2024, su Canale 5; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Mauro ha ormai detto addio alla tenuta e ha trovato una nuova occupazione professionale. L’ex dipendente è stato salutato da tutti con affetto e grande commozione e, in seguito alla sua partenza, Romulo si è ritrovato costretto a riorganizzare l’assetto della servitù.

Il maggiordomo dei de Lujan decide di affidare a Salvador il ruolo di primo valletto, ma il ragazzo sin da subito manifesta titubanza ed incertezza nel lavoro commettendo anche qualche piccolo errore; troppo forte è infatti la preoccupazione per Maria, improvvisamente scomparsa nel nulla. Intanto è venuta a galla anche la verità su Petra, che si scopre essere la madre di Feliciano; Cruz chiede informazioni a riguardo a Pia, la quale però mente alla Marchesa negando il grado di parentela tra madre e figlio, e a seguire riferisce quanto accaduto a Petra, che rimane sorpresa dalla gentilezza del suo gesto.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa andate in onda su Canale 5 i giorni scorsi, Catalina ha ottenuto il permesso del padre per partire in viaggio assieme a Pelayo ma lui ci ripensa; il Conte, infatti, non intende mettere a repentaglio gli affari in ballo col Jeronimo e legati al traffico di armi e, per questo motivo, decide di rimanere alla tenuta.

Cruz, nel frattempo, sembra essersi ormai rassegnata ad accettare il nuovo titolo nobiliare di Curro, diventato ufficialmente Barone de Linaja dopo che è stato lo stesso Manuel a cedergli il titolo, rinunciando a sua volta; e proprio questa rinuncia desta non pochi sospetti nella Marchesa, che ritiene possa esserci lo zampino di Alonso.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

