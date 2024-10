Anticipazioni La promessa, 4 ottobre 2024: Cruz si oppone al ritorno di Maria

La promessa torna in onda domani, venerdì 4 ottobre 2024, con una nuova puntata su Rete 4; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Jana ha reagito negativamente al regalo ricevuto da Manuel e alla fine se ne pente, per questo decide di andare a scusarsi con lui. Nel frattempo Simona, insofferente per l’assenza di Candela, decide comunque di accettare l’aiuto di Vera in cucina dopo averla inizialmente respinta, mentre tutti sono ancora preoccupati per Maria che continua ad essere confinata lontana dalla tenuta.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 4 ottobre 2024/ Incontro-scontro tra Vittorio e Tancredi

Salvador è in crisi per l’assenza della cameriera e Cruz deve anche fare i conti con Manuel, Martina e Catalina, che la implorano affinché Maria possa fare ritorno alla Promessa. La Marchesa però non cede, il suo piano è sempre quello di allontanare dalla tenuta le presenze sgradite; non solo Maria ma anche Curro, contro il quale Cruz sta progettando un piano per ucciderlo durante la battuta di caccia. Nel frattempo Catalina si riavvicina a Pelayo dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio ed aver litigato con lui, ma il Conte sembra non volerla perdonare.

Anticipazioni The Family, puntata 4 ottobre 2024/ Hulya sospetta di Cihan: mistero sull'attentato ad Aslan!

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa, Candela è andata via dalla tenuta per fare visita ad una cara amica lontana e Simona si sente abbandonata; intanto Cruz continua ad opporsi al ritorno di Maria, dopo che la cameriera ha ormai dato prova della sua innocenza, e nemmeno Manuel, Martina e Catalina riescono a convincere la Marchesa a tornare sui suoi passi e riassumerla.

Intanto Jeronimo, autore del furto, dopo essersi scusato con Lorenzo continua a girare indisturbato per la tenuta scatenando l’ira della servitù, che vorrebbe il ritorno di Maria. Jana e Manuel, invece, sono sempre più in crisi: la cameriera riceve un dono anonimo che, alla fine, arriva proprio dal de Lujan. Tuttavia decide di rifiutarlo, considerandolo sgradito ed inappropriato dal momento che la loro storia d’amore è giunta ai titoli di coda.

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 ottobre 2024/ Finn accetta di incontrare Sheila in carcere

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

La promessa va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, su Rete 4 alle ore 19.35; oltre alla visione in tv, è possibile seguire le puntate in contemporanea in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.