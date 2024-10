Anticipazioni La promessa, 2-3 ottobre 2024: Simona soffre l’assenza di Candela

La promessa torna in onda oggi e domani pomeriggio, mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre 2024, con due nuove puntate; secondo quanto ci rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Simona è in crisi per l’assenza di Candela e teme che il suo addio alla tenuta possa essere definitivo. Nel frattempo, nonostante le prove della sua innocenza, Maria continua ad essere confinata a casa di Ramona e lontana dalla Promessa; Cruz, infatti, al momento è intenzionata ad opporsi al suo ritorno con tutte le sue forze.

La servitù è però indispettita nel vedere Jeronimo aggirarsi ancora nella tenuta mentre Maria è stata ingiustamente licenziata ed allontanata; Manuel, Martina e Catalina decidono così di unire le proprie forze e affrontano Cruz, supplicandola di tornare sui suoi passi. Nel frattempo Jana riceve un dono anonimo e, sebbene Abel si sia inizialmente attribuito il merito, alla fine i sospetti ricadono su Manuel; la cameriera decide così di affrontare il de Lujan spiegandogli che tale regalo è sgradito e del tutto inappropriato, considerando la fine della loro storia.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, Pia e Romulo tentano di convincere Cruz a riassumere Maria, dato che ormai si è dimostrata innocente; la marchesa però è ferma nella sua posizione e, nel mentre, continua ad architettare nel dettaglio il piano per uccidere Curro. Nel frattempo Jeronimo si è scusato con Lorenzo per il furto dell’orologio e continua ad essere malvisto dalla servitù, con Salvador che lo minaccia con un coltello.

Nel frattempo è arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio di Feliciano per la sua Teresa, accolta con gioia da tutta la servitù; Candela, invece, ha deciso di abbandonare temporaneamente la tenuta con la scusa di fare visita ad una cara amica, e Simona è piuttosto abbattuta dopo l’addio della collega.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le nuove puntate de La promessa vanno in onda tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35, cambiando così di canale e programmazione dopo essere state sempre trasmesse nei pomeriggi di Canale5; la soap opera è inoltre disponibile, in contemporanea alla messa in onda televisiva, anche in streaming su Mediaset Infinity.