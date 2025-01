Anticipazioni La Promessa, torna la soap: cosa prevede la trama

Anche oggi andrà in onda una nuova puntata della soap Mediaset La Promessa, pronta a intrattenere ancora una volta i telespettatori con le vicende della soap opera spagnola ambientata nel novecento e che ha tenuto compagnia negli ultimi mesi al pubblico di Rete 4. Nel corso della puntata in onda domenica 5 gennaio 2024, Jana si ritroverà a chiedere spiegazioni ad Abel (Alejandro Vergara) riguardo ad alcune foto e Abel le rivela di averle trovate sul cadavere di Jimena (Paula Losada), ma giura di non averlo svelato a nessuno. Abel a quel punto rivelerà a Jana che il giorno stesso dirà addio a La Promessa. Jana mostrerà a Manuel le foto che Abel ha trovato riguardo Jimena.

Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano inoltre che Martina si lamenterà con Cruz e Curro riguardo al comportamento della madre Ayala, mentre Vera spingerà Lope a giurare di dire che il denaro nella sua borsa non era il suo, ma Lope si lascerà andare a una spiazzante confessione.

La Promessa anticipazioni 5 gennaio: tra Ricardo e Pia serve un paciere

Sempre nel corso della prossima puntata della soap Mediaset, troveremo Ricardo e Pia ancora in fase di tensione, ma a quel punto subentrerà un paciere, Don Romulo, che tenterà di far dialogare i due. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano inoltre che Lorenzo (Guillermo Serrano) dirà a Pelayo (Michel Tejerina) di saldare il suo debito, Cruz sgriderà Petra (Marga Martinez) per non averla aggiornata sulla condotta di Margarita (Cristina Fernandez Pintado) impugnando un coltello.

Come di consueto oltre alla messa in onda su Rete 4, La Promessa sarà trasmessa anche in replica su LA5 ogni giorno alle 11.05.