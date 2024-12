Torna domani sera – 30 dicembre 2024 – l’appuntamento con una delle fiction più seguite degli ultimi anni: La Promessa, la storia di Jana Exposito e della sua ricerca della verità. La soap opera spagnola, incentrata sul racconto della giovane donna alle prese con indizi, segreti e presenze oscure tutte legate all’identità ancora ignota di colui o colei che anni fa avrebbe posto fine alla vita di sua madre. Sullo sfondo, il fratello minore che da allora non ha più rivisto ma che la protagonista è sicura di poter finalmente riabbracciare. Per il prossimo appuntamento la situazione si avvia verso un punto di scioglimento; scopriamo dunque le anticipazioni La Promessa per la puntata del 30 dicembre 2024.

La rivelazione di Romulo ‘spiazza’ Salvator… Le anticipazioni La Promessa, 30 dicembre 2024

Le anticipazioni La Promessa per la puntata del 30 dicembre 2024 partono con Jimena alle prese con una scoperta del tutto inaspettata. La giovane ha finalmente raggiunto l’hangar ed è qui che reperisce delle foto che ritraggono Manuel e Jana in maniera inequivocabile. Chiaramente, prima di agire di conseguenza, di istinto tenterà subito di nascondere le immagini ritrovate evitando che suo marito possa venirne a conoscenza.

Nel frattempo, Manuel a colloquio con i genitori racconta della possibilità di annullare il matrimonio con Jimena solo nel caso in cui sarà dimostrata la sua perdita di memoria. Di conseguenza, sarebbe dunque confermata la piena volontà di prendersi gioco sia della moglie che della madre. Le anticipazioni La Promessa – per la puntata del 30 dicembre 2024 – proseguono con Romulo che, parlando con Salvador, rivela di non essere riuscito ad ottenere la promozione come valletto a dispetto dei suoi desideri; propone comunque il suo posto di lavoro. Nonostante il dispiacere per la retrocessione professionale, accetterà a malincuore la nuova situazione.