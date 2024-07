Anticipazioni La promessa, puntata 5 luglio 2024/ Jimena mente a Manuel sulla sua finta gravidanza

Anticipazioni La promessa, 5 luglio 2024: Feliciano si confida con Teresa

Domani pomeriggio, venerdì 5 luglio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata de La promessa; stando alle anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Jimena ha ormai messo in atto la sua strategia legata alla finta gravidanza con la complicità di Abel. La donna ha infatti chiesto al medico di nascondere la verità sulla gravidanza a Manuel e, in cambio, gli ha offerto un compenso piuttosto importante, che alla fine lo stesso Abel decide di accettare.

Nel frattempo Donna Pia è sempre più indispettita dal silenzio attorno alla verità sul rapimento di suo figlio; tutto si è concluso nel migliore dei modi e il bambino ha fatto ritorno tra le sue braccia, ma la donna è convinta che ci sia lo zampino di Feliciano, a sua volta coperto da Petra. La verità verrà rivelata dallo stesso Feliciano a Teresa, con la quale deciderà di confidarsi: cos’è successo nella notte del rapimento?

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorriamo insieme quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa in onda su Canale 5, a cominciare dall’operazione all’occhio di Salvador che è perfettamente riuscita; il ragazzo festeggia così con l’intera servitù il ripristino della vista, dopo la forte preoccupazione. Intanto Margarita è scossa dal rinvio del fidanzamento di Antonio e Martina; la donna è indispettita per l’interferenza di Cruz e cerca di convincere la figlia a telefonare al duca per celebrare la loro unione il prima possibile.

Abel, nel frattempo, è sempre più attratto da Jana ma è ben consapevole che anche Manuel è interessato a lei, mentre Pia continua la sua personale ricerca della verità sul rapimento di suo figlio e affronta Petra a muso duro. Intanto cresce sempre più la preoccupazione per la scomparsa di Ramona; che fine ha fatto la donna che, con buone probabilità, conosce tutta la verità sul passato di Jana e Curro?











