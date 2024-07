Anticipazioni La promessa, puntata 4 luglio 2024/ Salvador festeggia con la servitù l’operazione riuscita

Anticipazioni La promessa, 4 luglio 2024: Salvador ritrova la vista e festeggia

Domani pomeriggio, giovedì 4 luglio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap La promessa; come rivelano le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, l’operazione di Salvador sembra andata a buon fine. L’uomo ha tolto le bende dagli occhi e, nonostante un iniziale momento di cecità, ha ammesso di aver riconquistato la vista; per festeggiare ha organizzato una colazione per tutta la servitù con tanto di discorso, ma Maria ha la percezione che qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto…

Nel frattempo, dopo il rinvio del fidanzamento di Antonio e Martina per mano di Cruz, Margarita convince la ragazza a telefonare al promesso sposo per non rimandare ulteriormente l’unione. Intanto Abel vuole conquistare Jana con una cena, per poi confessare a Manuel le difficoltà del loro rapporto e capire qual è la reazione del ragazzo. Pia, intanto, affronta Petra per sapere la verità sul rapimento del figlio, mentre Carlos avvisa Candela che andrà con la figlia per alcuni giorni a Siviglia, e Jana e Curro, intenzionati a scoprire la verità sulla madre, si dirigono da Ramona.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Cos’è accaduto invece nelle precedenti puntate de La promessa? Petra intende coprire il fratello e si assume le sue colpe sul rapimento del figlio di Pia, che però vuole a tutti i costi farla pagare a Feliciano denunciandolo alla Guardia Civile. Petra chiede così aiuto a Cruz, la quale cercherà in tutti i modi di dare il giusto supporto alla cameriera: oltre a consigliarle di assumersi ogni responsabilità dell’accaduto, la invita anche a scrivere delle ottime referenze per cercare una nuova occupazione lontana da La promessa.

Pia, tuttavia, non è convinta che sia solo Petra la responsabile del rapimento del figlio. Nel frattempo, Salvador è reduce dall’importante operazione all’occhio e si toglie per la prima volta la benda di fronte a Lope e Maria, per scoprire se tutto è andato a buon fine.











