Anticipazioni La promessa, 5 settembre 2024: Leonor furiosa con Martina

Si rinnova come ogni pomeriggio, su Canale 5, il consueto appuntamento con la soap La promessa; secondo le anticipazioni della puntata di domani, giovedì 5 settembre 2024, riportate sul sito di Mediaset Infinity, si restringe il campo di ricerca nella scomparsa di Maria. Abel, esaminando con attenzione il corpo di Valentin, ha infatti notato un’eruzione cutanea dovuta al contatto con le ortiche. Un indizio determinante che porta a pensare che l’uomo, autore del rapimento della giovane cameriera, possa averla condotta in un bosco.

Nel frattempo Leonor è furiosa con Martina, dopo aver scoperto la sua relazione segreta con Curro e averli scoperti di nascosto intenti a baciarsi: la neo-arrivata alla Promessa litiga con la cugina accusandola di averla esclusa dal segreto, la stessa Martina cerca così di scusarsi e chiede il suo perdono, ma senza successo. Intanto il gossip sul rapporto di parentela tra Petra e Feliciano giunge anche all’orecchio di Cruz: la Marchesa le chiede se sia davvero la madre di Feliciano, ma la cameriera nega spiegando che si tratta soltanto di voci inventate dalla servitù.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa su Canale 5, Manuel ha deciso di ripudiare Jimena dopo essere andato controvoglia a farle visita; il de Lujan si sfoga duramente anche contro i genitori, accusandoli di averlo costretto a sposare una donna che l’ha ingannato e che ha anche messo a serio rischio la vita di sua sorella Catalina. Nel frattempo Cavendish vorrebbe fare lo scambio di denaro e armi alla Promessa, ma Pelayo non ottiene il permesso di Alonso per far entrare l’inglese nella tenuta.

C’è poi il ritorno di Leonor alla Promessa, con la ragazza che ha deciso di mostrarsi operativa e mettersi a lavoro, nonostante sia invisa a Cruz che tuttavia la apprezza per la sua passione in fatto di moda; Jana, intanto, ha rivelato a Curro che il figlio di Pia è in realtà il figlio del Barone de Linaja e gli ha chiesto di mantenere il segreto.

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate de La promessa sono un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5 e vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.45; oltre alla visione in tv, è come sempre disponibile la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.