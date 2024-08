Anticipazioni La promessa, 1 e 2 agosto 2024: Mercedes difende la figlia

Nuovi appuntamenti con La promessa per oggi e domani pomeriggio, giovedì 1 e venerdì 2 agosto 2024; secondo le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera di Canale 5, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Alonso tesse le lodi sia di Mauro che di Romulo, elogiando il primo per il suo impegno in occasione della festa organizzata alla tenuta e ringraziando il secondo per la sua lunga attività al servizio dei de Lujan.

Nel frattempo Jimena è sempre più insofferente alla Promessa, non solo perché non si sente pienamente considerata da Cruz e Alonso ma anche per il comportamento di Manuel che, durante il ballo in maschera, ha danzato con una misteriosa invitata, ossia Jana. Mercedes giunge così alla tenuta, difendendola a tutti i costi e chiedendo spiegazione ai marchesi riguardo il loro comportamento nei confronti della figlia; Cruz, tuttavia, finge di non saperne niente e tenta in qualche modo di salvare le apparenze.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa in onda su Canale 5, Manuel e Jana ormai sono travolti dalla passione; la coppia si è inizialmente concessa un ballo durante la festa alla tenuta, mascherati, per poi fuggire e rifugiarsi su una spiaggia deserta dove dare libero sfogo ai propri sentimenti. Un atteggiamento che ha fatto infuriare e non poco Cruz, adirata con il figlio e con la sua decisione di lasciare d’improvviso la tenuta.

Cruz, però, è furiosa anche nei confronti di Margarita e accusa la cognata di essere stata lei ad incentivare Manuel a lasciare la Promessa ed allontanarsi dalla famiglia; la situazione alla tenuta è tutt’altro che rosea ed è caratterizzata da innumerevoli tensioni.

