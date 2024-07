Anticipazioni La promessa, 31 luglio 2024: fuga d’amore per Manuel e Jana

La promessa torna in onda domani pomeriggio, mercoledì 31 luglio 2024, con una nuova attesissima puntata in onda su Canale 5; ma che cosa rivelano le anticipazioni di questo nuovo appuntamento televisivo, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Dopo aver ceduto alla passione durante la festa organizzata alla tenuta, seppur protetti dalle maschere durante il ballo, Manuel e Jana fuggono dalla Promessa e atterrano su una spiaggia deserta e lontana da occhi indiscreti: è lì che, finalmente, riescono a godersi il loro momento per stare insieme.

La fuga di Manuel causerà però non poche tensioni alla tenuta, non solo in Jimena ma soprattutto in Cruz; la Marchesa è infatti furiosa per il comportamento adottato dal figlio e non riesce a darsi spiegazione. Ma la sua furia si abbatterà anche su Margarita, quando scoprirà che è stata proprio la cognata ad incentivare Manuel ad allontanarsi da casa: il colpo di scena del ragazzo genera dunque allarmismo e tensione in famiglia.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, riavvolgendo il nastro della narrazione e ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa andate in onda su Canale 5, Curro è stato ad un passo dallo scoprire la verità; il ragazzo è infatti entrato in possesso di una lettera in cui era rivelata la vera identità del padre ma è stato sorpreso sul fatto da Ramona, che gliel’ha strappata rapidamente dalle mani per poi gettarla nel fuoco e bruciarla.

In attesa di scoprire se Curro si avvicinerà ancor di più alla misteriosa verità legata alla sua famiglia, presso la tenuta è stata organizzata la festa in maschera e, durante il ballo, in molti hanno ceduto alla passione. Nascosti dalle maschere, Manuel e Jana si sono sensibilmente avvicinati, ma anche Catalina e Pelayo, soci in affari nella produzione e vendita di marmellate ma estremamente complici, hanno manifestato un certo feeling.