Anticipazioni La promessa, 30 settembre-1 ottobre 2024: Salvador minaccia Jeronimo

La promessa torna in onda oggi e domani pomeriggio, lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre 2024, con nuove attesissime puntate; ma cosa ci rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity? Cruz si è opposta al ritorno di Maria alla tenuta, nonostante le prove della sua innocenza, ma Pia e Romulo spingono affinché si arrenda e si convinca a riassumere la cameriera; intanto la Marchesa organizza il diabolico piano assieme a Lorenzo per sbarazzarsi di Curro, inscenando un incidente per uccidere il ragazzo durante la battuta di caccia che a breve verrà organizzata in suo onore.

Nel frattempo si è scoperto che Jeronimo è l’autore del furto dell’orologio di Lorenzo; il valletto si scusa con lui e allo stesso tempo Pelayo promette di punirlo in qualche modo, anche se alla fine non lo farà. A mettere in difficoltà Jeronimo ci penserà Salvador che, dopo aver preso un coltello in mano, lo minaccia. Intanto Teresa è rimasta sorpresa dalla proposta di matrimonio di Feliciano, mentre Simona è abbattuta per l’assenza di Candela, che ha lasciato la tenuta per andare a trovare una persona lontana.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate de La promessa, Leonor ha abbandonato la tenuta ed è volata in America per lavorare nel settore della moda, senza salutare nessuno e lasciando Cruz decisamente turbata per questa decisione. Nel frattempo Jeronimo è indicato come l’autore del furto dell’orologio di Lorenzo; sebbene la verità sia finalmente venuta a galla, la Marchesa è ancora decisamente contraria al reintegro di Maria nella servitù. Pur essendo innocente, la cameriera continua a vivere lontana dalla Promessa ma Cruz è restia a riaverla con sé…

La promessa, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Cambio di programmazione e di canale per La promessa; oggi va in onda l’ultima puntata su Canale 5, come sempre alle ore 16.40, e stasera trasloca su Rete 4 a partire dalle ore 19.35; le prossime puntate a partire da domani, martedì 1 ottobre 2024, andranno dunque in onda su Rete 4 alle 19.35, oltre alla visione in modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, come sempre garantita.