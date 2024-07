Anticipazioni La promessa, 29 e 30 luglio 2024: Ramona sorprende Curro con una lettera

Oggi e domani pomeriggio, lunedì 29 e martedì 30 luglio 2024, tornano in onda le avventure de La promessa con due nuove puntate su Canale 5, ricche di emozioni e colpi di scena; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Curro è a un passo dallo scoprire la verità sulla sua famiglia e sull’identità del padre: il ragazzo, infatti, riesce ad entrare in possesso di una lettera di Ramona ma viene colto sul fatto dalla donna, che gliela strappa dalle mani e la butta nel fuoco.

Nel frattempo prosegue a gran ritmo la festa in maschera organizzata presso la tenuta e, a prendersi la scena, è soprattutto Maria Fernandez: la donna è diventata la regina del ballo e al momento nessuno ha scoperto la sua reale identità. Inoltre, le maschere permettono ad altre due coppie di nascondersi e dare sfogo alla passione; da un lato Manuel e Jana, che cedono al sentimento, dall’altro Catalina e Pelayo, sempre più vicini.

La promessa, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate de La promessa, il grande ballo in maschera organizzato alla tenuta agita gli animi e tutti sono nel pieno dei preparativi, a cominciare da Mauro. Il ragazzo viene infatti costantemente istruito da Romulo sulla perfetta organizzazione dell’evento in ogni minimo dettaglio; in lui vede infatti il suo successore nonché futuro maggiordomo dei Lujan, per questo è molto esigente nei suoi confronti e lo mette sotto pressione.

Intanto Manuel spiazza confessando ai genitori la sua volontà: allontanare Jimena dalla Promessa e farla tornare a casa. La coppia è in crisi soprattutto per la morte del figlio, ma nel suo intimo il ragazzo nutre anche dei forti sentimenti per Jana, segretamente custoditi: Cruz e Alonso tuttavia non sono affatto d’accordo con la sua volontà e, nel tentativo di farlo ragionare, si oppongono alla sua decisione.