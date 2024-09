Anticipazioni La rosa della vendetta prossima puntata: Gulcemal svela a Deva di essere un assassino

Domenica prossima sempre in prima serata su Canale5 andrà in onda una nuova puntata della dizi turca con protagonista Murat Unalmis nei panni di Gulcemal. Si è giunti al giro di boa e dalle anticipazioni La rosa delle vendetta si scopre che tutte le verità anche quello più dolorose e inconfessabili verranno a galla, non mancheranno colpi di scena spiazzanti che spariglieranno tutte le carte in tavola a cominciare dal rapporto tra i due protagonisti Gulcemal e Deva (Melis Sezen). Dopo la pensate discussione con Deva, Gulcemal si chiuderà in se stesso per oltre un mese non uscirà di casa. Una volta uscito incaricherà Vefa di indagare su Mert, convinto che sia lui la talpa.

Nel frattempo, stando alle anticipazioni La rosa della vendetta Zafer si incontrerà con il sindaco, il quale le rivelerà che il suo progetto sarà finanziato anche da una Fondazione. Zafer, contenta della notizia, non sospetta che dietro a questa Fondazione c’è sempre Gülcemal. In seguito Deva e Gulcemal si incontreranno nel maneggio e l’uomo convincerà la giovane a restare a cena. A cena Gülcemal racconterà a Deva la propria storia, di aver ucciso il padre di Armagan, Mustafa di aver vissuto per la strada, di essere stato accolto da Gara, di aver lavorato sulle navi dove ha conosciuto un uomo ricchissimo a cui ha salvato la vita e che per gratitudine gli ha rivelato come diventare ricco. Dopo cena i due andranno al maneggio dove Gülcemal le proporrà di lavorare per lui contro Zafer.

La rosa della vendetta, anticipazioni puntata del 22 settembre 2024: Gulendam è davvero incinta

Ed i colpi di scena non sono finiti qui perché le anticipazioni La rosa della vendetta della prossima puntata svelano che Gulendam sarà davvero incinta. Vefa scoprirà che Mert ha avuto una storia con Deva ed entrerà in piena crisi, dubbioso se rivelare la verità non solo a Gulcemal ma anche a Gulendam. E quando finalmente si deciderà a rivelare la verità a Gulendam quest’ultima si dimostrerà raggiante e gli rivelerà una bellissima notizia: Gulendam sarà incinta davvero. La sera Vefa aggredirà Mert e gli dirà di aver scoperto il suo ruolo in quella casa e che è stato il fidanzato di Deva e di voler dire tutto a Gülcemal. Mert risponde che se lui morirà o fuggirà, Gülendam non resisterà al dolore, sarà proprio l’affetto e il sentimento che prova per la ragazza a far desistere Vefa dal raccontare a Gulcemal la verità su Mert. L’appuntamento con la nuova puntata de La rosa della vendetta è per domenica prossima, 22 settembre 2024 a partire dalle 21.30 circa su Canale5.