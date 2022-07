Anticipazioni La strada del silenzio, ultima puntata 3 agosto 2022/ La polizia vicina alla verità

La strada del silenzio, ultima puntata 3 agosto 2022

L’ultimo appuntamento con la serie tv greca “La strada del silenzio” andrà in onda mercoledì prossimo, 3 agosto, in prima serata su Canale 5. La serie, composta da tredici episodi all’insegna di tensione e colpi di scena, ruota intorno alla sparizione di uno scuolabus su cui viaggiavano nove bambini appartenenti a famiglie benestanti. Le indagini porta a galla segreti, bugie e doppie vite. A firmare la serie sono Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, autori di punta in Grecia.

La Brea 2 ci sarà?/ Anticipazioni: il finale della prima stagione "conferma" sequel

Nel cast sono presenti attori molto popolari in patria, come Penelope Tsilika, che interpreta la giornalista Thalea. “Dopo Eteros Ego vediamo un’altra serie greca di standard elevati, che potrebbe anche stare comodamente tra produzioni straniere e di successo”, ha scritto Annie Javela nella sua recensione su NouPou. Per il finale di stagione di “La strada del silenzio” Mediaset manda in onda gli ultimi quattro episodi. Di seguito le anticipazioni.

Anticipazioni Chicago Fire 10, puntata 3 agosto/ Alla caserma 51 arriva Jason Pelham

La strada del silenzio, finale di stagione: 4 episodi

Nel decimo episodio di “La strada del silenzio” dal titolo “Countdown” Michalis torna al nascondiglio con l’uomo che ha ordito il rapimento, e insieme chiedono il riscatto con una scadenza: scatta il countdown. In “Braccato” Vasilis porta vanti il suo piano di vendetta e incontra Petros. Intanto uno dei bambini rapiti si ammala gravemente. Nell’episodio “Strade separate” Alkis viene rilasciato: Manto e Niketas possono finalmente riabbracciarlo dopo quasi un mese. Il suo rilascio infonde fiducia. Nell’ultimo episodio “Caccia all’uomo” la polizia arriva finalmente a identificare chi ha orchestrato il rapimento. Il suo arresto è vicino, ma l’uomo non è disposto ad arrendersi…

LEGGI ANCHE:

La strada del silenzio, anticipazioni puntata 27 luglio 2022/ Scontro tra Athena e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA