Anticipazioni La Talpa 2024, 3a puntata: violento scontro tra Lucilla Agosti e Veronica Peparini

Lunedì prossimo, 18 novembre 2024, andrà in onda la 3a puntata de La Talpa 2024 ed ormai si entra sempre di più nel vivo del gioco. Chi è la talpa? Tra missioni, prove, quiz, rivelazioni, indizi e sospetti il cerchio si stringe sempre di più dopo l’eliminazione di Marco Melandri dopo Ludovica Frasca i sospetti si concentrato soprattutto su Alessandro Egger e Orian Ichaki. Tuttavia dalle anticipazioni La Talpa 2024 della prossima puntata si scopre che ci sarà moltissima carne a fuoco.

Andreas Muller e Veronica Peparini/ La coppia stupisce tutti a La Talpa: la strategia vincente e le critiche

Innanzitutto Elisa Di Francisca uscirà allo scoperto rivelando di non fidarsi più di Gilles Rocca, di aver totalmente cambiato idea su di lui e di sospettare che sia lui la talpa. Si passerà poi ad un violento scontro tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti con quest’ultima che scoppierà a piangere a dirotto ed urlerà alla coreografa: “Mi stai mettendo addosso un abito che non ti puoi permettere di mettermi addosso.” La lite avverrà davanti a tutti gli altri soprattutto delle attente Marina La Rosa ed Elisa Di Francisca. E poi ancora Diletta Leotta chiederà ad un concorrente di scrivere chi secondo lui è la talpa.

Matrimonio Andreas Muller e Veronica Peparini: si sposano?/ Fan preoccupati dopo la presunta lite a La Talpa

La Talpa 2024, anticipazioni puntata del 18 agosto 2024: prove choc con Egger e Muller

Le anticipazioni La Talpa 2024 rivelano poi che non mancheranno le missioni e le prove sempre più pericolose e che richiedono ampie dosi di coraggio. In una si vede Veronica Peparini avere una crisi di pianto mentre si trova ad alta quota e lo stesso succederà a Marina La Rosa. Un’altra prova, invece, vede Alessandro Egger e Andreas Muller coperti di ghiaccio in una vasca. E poi non mancheranno scontri, liti, indizi e sospetti. Ci sarà il terzo eliminato e la domanda che continuerà: chi è la talpa 2024 tra Alessandro Egger, Marina La Rosa, Gilles Rocca, Elisa Di Francisca, Andreas Müller e Veronica Peparini, Andrea Preti, Lucilla Agosti e Orian Ichaki? L’appuntamento con la prossima puntata è per lunedì 18 novembre 2024 in prima serata su Canale5 subito dopo Striscia la notizia alla conduzione ci sarà Diletta Leotta.