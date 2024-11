Marco Melandri è l’eliminato La Talpa 2024 della 2a puntata: “Non me lo aspettavo”

L’eliminato La Talpa 2024 della 2a puntata è stato Marco Melandri. Al momento dell’asta per comprare le immunità con il montepremi dei concorrenti hanno partecipato Gilles Rocca, Andrea Petri e Orian Ichaki. Ed hanno sottratto al gruppo 13.500 euro e l’immunità se l’è aggiudicata Andrea Petri. Inizia il test sulla identità della talpa, se ha più o meno di 40 anni, se ha un nome lungo più di sei lettere, se ha mai ballato in televisione, se ha un partner o no di che colore ha gli occhi, se ha agito durante le prove ed altre. Finito il test, colui che risponderà in maniera errata a più domande rischia l’eliminazione.

Il primo a raggiungere Diletta Leotta è Orian Ichaki che, la luce è verde e rimane e lo stesso succede per Alessandro Egger, Gilles Rocca, Marina La Rosa e Lucilla Agosti. Semaforo rosso invece per Marco Melandri, eliminato La Talpa 2024. “Non ci credo, non me lo aspettavo. Pensavo di avere le idee un po’ più chiare e invece non ero pronto per questo gioco.” Ed alla domanda fatidica: “Sei tu La Talpa?” ha risposto un secco no. Finisce qui il gioco per Marco Melandri tra il dispiacere anche degli altri concorrenti tra cui Alessandro Egger. “Ero sicuro di poter arrivare in finale, non me lo perdono sono veramente deluso.” (Agg. di Liliana Morreale)

Eliminato La Talpa 2024: i pronostici sulla seconda puntata

Chi sarà l’eliminato de La Talpa 2024 nella seconda puntata? Dopo Ludovica Frasca, nell’appuntamento in onda su Canale 5 l’11 novembre ci sarà una seconda eliminazione e, ancora una volta, i concorrenti ancora in gara avranno occasione di comprare, spendendo parte del montepremi accumulato con le prove (o tutto come accaduto la scorsa settimana) per acquistare l’immunità e non sottoporsi al test delle 15 domande sull’identità della Talpa. Ricordiamo, infatti, che l’eliminato sarà colui o colei che sbaglierà più risposte e, dunque, che meno ha compreso su chi sia in realtà la talpa.

A rischiare questa settimana potrebbe essere la bella Orian Ichaki, ancora non del tutto dentro (forse volutamente) alle dinamiche del gioco. Colpa anche di una lingua diversa dalla sua e di un carattere apparso poco propenso alle rivalità di gioco.

Marco Melandri possibile eliminato La Talpa 2024?

L’altro concorrente de La Talpa 2024 a rischiare l’eliminazione nella seconda puntata è Marco Melandri. Nella prima puntata, il pilota ha deciso di fare una mossa inaspettata, spendendo l’intero montepremi per aggiudicarsi l’immunità dal test e non rispondere così alle 15 domande, rischiando l’eliminazione. Il che potrebbe dipendere da due fattori: o Marco è la Talpa e ha voluto giocare ‘sporco’ per sottrarre il montepremi e, in più, anche la possibilità ad altri di salvarsi, oppure ha compreso realmente molto poco del gioco e dell’identità dell’intruso. Se il caso fosse questo secondo citato, visto che nella seconda puntata non comprerà l’immunità, è chiaro che nella seconda puntata Melandri rischierebbe più di altri concorrenti. Non sono tuttavia da escludere colpi di scena, che potrebbero veder andar via uno dei concorrenti al momento più forti in gioco, come Gilles Rocca.