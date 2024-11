Anticipazioni L’Amica Geniale-Storia della bambina perduta della prossima puntata: Elena gelosa di Lila

Continuano le vicende e soprattutto l’amicizia tra Lila ed Elena nella fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Elena Ferrante e dalle anticipazioni L’Amica Geniale 4 si scopre che cosa succederà nella prossima puntata in onda lunedì 25 novembre 2024 sempre in prima serata su Rai1. Il primo episodio si intitola La Frattura, e vede le due protagoniste continuare ognuna la propria gravidanza. La prima a partorire sarà Elena che darà alla luce Immacolata, la piccola verrà chiamata così in onda della nonna materna. Il rapporto tra Lenù e sua madre continuerà ad essere turbolento e complesso.

L'Amica Geniale 4, anticipazioni puntata del 18 novembre 2024/ Elena sconvolta da due eventi drammatici

Le anticipazioni L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta svelano che i contrasti tra mamma e figlia continueranno. Subito dopo il parto di Elena, Lila andrà a prendere Immacolata per accompagnarla dalla figlia ma Immacolata si sentirà male, avrà un collasso a questo punto Lila e Nino accompagneranno la donna in ospedale e proprio in quel momento Elena sarà assalita dalla gelosia e inizierà a vivere con un incubo la vicinanza dei due. La gelosia le darà alla testa ed avrà effetti nei confronti anche sulla lunghissima amicizia delle due amiche.

Come finisce La rosa della vendetta, anticipazioni ultima puntata 17 novembre 2024/ Il piccolo Cemal scompare

L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta: anticipazioni 25 novembre 2024: muore la mamma di Elena

Dalle anticipazioni L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta si apprende anche cosa accadrà nel secondo episodio dal titolo L’imbroglio. Per un macabro scherzo del destino mentre Lila partorirà Tina e Immacolata, la mamma di Elena, farà il suo ultimo respiro. Dopo i funerali, la scrittrice deciderà di dedicarsi a sé stessa, promettendo al suo editore l’uscita del romanzo per l’autunno 1982. Il grandissimo dolore e lo choc per la morte della mamma di Elena sconvolgerà tutti i protagonisti ed avrà effetti anche sul rapporto tra Lenù e Nino. Quest’ultimo continuerà ad essere sempre più sfuggente e ambiguo, Elena inizierà a rendersene conto? La fiction di Rai1 con protagonisti Alba Rohrwacher e Irene Migliorino va in onda ogni domenica a partire dalle 21.35 circa su Rai1 (le puntate è possibile seguirle anche in diretta streaming sul sito di Raiplay), subito dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino, la prossima puntata andrà in onda domenica 25 novembre 2024.