È tutto pronto per l’attesissimo ultimo capitolo de L’Amica Geniale, la fiction di Rai1 nata dai romanzi di Elena Ferrante protagonisti di un successo che ha varcato i confini nazionali. Questa ultima stagione è già uscita negli USA, a riprova dell’interesse e del gradimento internazionale. Iniziata su HBO Max il 9 settembre. Cambiamenti importanti ci sono anche anche nel cast, le due protagonista saranno interpretate da Alba Rohrwacher, già voce narrante, nel ruolo di Elena (Lenù) Greco ed Irene Maiorino che invece sarà Lila Cerullo. Non ci saranno dunque le due giovani attrici che hanno dato vita a questi personaggi nelle prime tre stagioni Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

Dalle anticipazioni L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta della puntata di questa sera, lunedì 11 novembre 2024, si scopre che cosa accadrà nei primi due episodi. Il primo s’intitola Separazione e si apre con Elena che si trattiene in Francia con Nino Sarratone più del previsto. La passione tra i due continua ma Lenù è preda anche dei sensi di colpa per aver lasciato le figlie Dede ed Elsa con i nonni troppo a lungo. Anche il divorzio da Pietro sarà turbolento e pieno di contrasti. Tuttavia quando Pietro si rifà un vita, Elena, che nel frattempo continua ad essere una scrittrice di successo decide di trasferirsi a Napoli con le figlie per vivere il suo amore con Nino alla luce del sole. Il ritorno nella sua città di Lenù, tuttavia è traumatico: Lila le rivela che Nino non ha mai lasciato sua moglie.

Le anticipazioni L’Amica Geniale 4-Storia di una bambina perduta svelano anche che cosa succede nel secondo episodio della puntata di oggi, lunedì 11 novembre 2024, dal titolo La Dispersione. Nino prende un appartamento in una zona agiata di Napoli, per poter vivere più vicino a Elena e alle sue figlie. Quest’ultima però sarà sempre più stanca ed esausta delle sue continue scuse e medita anche di rompere definitivamente con lui. A questo punto Elena si trova costretta da Adele a riprendere in carico le figlie, riportandole a vivere presso Mariarosa e Franco, nonostante le difficoltà e l’instabilità di questa nuova sistemazione. Nino, però, tenta di riconquistarla.

Tuttavia ben presto un drammatico evento sconvolge presto la vita di Elena: il suicidio di Franco. Le anticipazioni L’Amica Geniale 4-Storia della bambina perduta svelano che alla fine, Elena decide di trasferirsi con le bambine nell’appartamento a Napoli, in via Tasso, accettando di dare a Nino una nuova possibilità e di costruire una vita insieme, nonostante tutte le ombre del passato. La relazione tra i due, tuttavia, continuerà ad essere tormentata e turbolenta, piena di alti e bassi.

Svelate tutte le anticipazioni più importanti non resta che ricordare che L’Amica Geniale 4 debutta questa sera su Rai1, 11 novembre 2024, in prima serata a partire dalle 21.30 circa. È possibile seguire gli episodi in diretta streaming sul sito di RaiPlay dove sono consultabili dopo la messa in onda. Gli episodi in tutto sono dieci per cinque prime serata, l’ultima puntata con il gran finale di stagione con la quale si concluderà la teatralogia dei romanzi di Elena Ferrante andrà in onda il 9 dicembre. Nel cast è presente anche Fabrizio Giffuni nei panni di Nino Sarratore. Stefano Dionisi interpreta Franco Mari, Pier Giorgio Bellocchio è Pietro Airota. Nel cast anche Sonia Bergamasco (Maria Rosa Airota), Anna Rita Vitolo (Immacolata Greco, madre di Lenù), Daria Deflorian (Adele Airota).