Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco, puntata 18-16 settembre/ Arriva Raz Degan…

Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni puntata 16 settembre 2022:“Solo per i miei occhi”

Le indagini di Lolita Lobosco torna il 16 settembre con la replica della seconda puntata della prima stagione, che si intitola Solo per i miei occhi. In questo episodio l’arpista Bianca Empoli, viene trovata morta. Il luogo del delitto è lo studio dove la musicista si esercitava in vista di un concerto, e che aveva affittato lei stessa.

Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco, puntata 16 settembre/ La morte di Bianca (replica)

Il corpo della donna è stato ritrovato dopo una settimana dalla sua sparizione; l’arpista aveva affittato lo stabile sei mesi prima, senza avvisare il marito Vito Loconsole. Sul cellulare della vittima vengono trovati due contatti salvati con i nomi: Faust ed Ernani. Gli pseudonimi appartengono rispettivamente a Antonio Caporusso, assessore regionale allo sport e il fisioterapista Michele Signorile. Bianca e Michele si sono sentiti l’ultima volta il giorno dell’omicidio, quando la musicista gli ha detto di non volerlo più vedere. Che sia stato il marito ad ucciderla per gelosia verso l’amante?

Le indagini di Lolita Lobosco/ Il suo fascino è magnetico: colpo di scena con Danilo!

Le indagini di Lolita Lobosco, anticipazioni puntata 18 settembre 2022

Le indagini di Lolita Lobosco torna il 18 settembre con la penultima puntata della prima stagione in replica che dura, appunto, quattro episodi. La miniserie trasmetterà il terzo episodio intitolato Spaghetti all’assassina, con la partecipazione di Raz Degan. L’episodio si apre con Lolita che viene svegliata da grida e rumori forti tanto da obbligarla ad intervenire in pigiama. Un omicidio è stato commesso in un ristorante vicino casa sua, si tratta dello chef Pap’russ noto per i suoi spaghetti all’assassina.

Le Indagini di Lolita Lobosco/ Anticipazioni e diretta: Danilo conquista Lolita ma..

La poliziotta indagando su di lui, ritrova una persona onesta e benevola verso clienti e dipendenti ma la realtà è ben diversa. Scavando più affondo Lolita apprende che Pap’russ è un uomo violento che ricattava sua figlia in modi terribili. Sullo sfondo di questo omicidio che troverà la sua soluzione, la poliziotta è tormentata anche dai problemi della sua ultima relazione con il giornalista Danilo. L’incontro di quest’ultimo con una donna molto affascinante crea tensioni al loro rapporto. Anche la morte del padre crea molti dubbi a Lolita…











© RIPRODUZIONE RISERVATA