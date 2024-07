Anticipazioni L’Ispettore Coliandro 8, 3a puntata del 17 luglio 2024 (replica)/ Arriva una donna misteriosa

Anticipazioni L’Ispettore Coliandro 8, puntata 17 luglio: arriva l’algida e misteriosa Francesca

Le repliche dell’ottava stagione delle vicende dell’Ispettore più simpatico della tv continuano ogni mercoledì sera, oggi 10 luglio va in onda la 2a puntata dal titolo Intrigo Maltese mentre mercoledì 17 luglio 2024 andrà in onda la 3a puntata dal titolo Il tesoro nascosto. E dalle anticipazioni su L’Ispettore Coliandro 8 si scopre che al centro della trama ci sarà l’arrivo della bella e algida Francesca. Quest’ultima è la sorella di un gallerista che viene trovato morto e che si presume si sia suicidato. Francesca però sin dall’inizio non crede all’ipotesi del suicidio.

L’ispettore Coliandro, che ha il volto di Giampaolo Morelli, insieme alla sua squadra, inizia così ad indagare, decide di dare inizio ad una nuova indagine non autorizzata. Comincia a raccogliere indizi e copre che i sospetti di Francesca erano assolutamente fondati: Il fratello non si è tolta la vita ma è stato ucciso per un regolamento di conti con un misterioso mercante d’arte. Nel trama si mescoleranno poi anche le vicende di un losco mercante d’arte soprannominato Masino.

L’Ispettore Coliandro 8, trama e cast della prossima puntata: Nicoletta Romanoff è Francesca

Svelate le anticipazioni de L’Ispettore Coliandro 8, 3a puntata in onda mercoledì 17 luglio 2024. Non resta che ricordare che l’appuntamento con le repliche è per ogni mercoledì a partire dalle 21.25 circa su Rai2. L’ottava stagione è costituita da otto episodi suddivisi in quattro puntate. Nella serie nata dai romanzi di Carlo Lucarelli e diretta dai Manetti Bros accanto al cast fisso della fiction spesso ci sono delle guest star. Dopo Sabrina Impacciatore nei panni dell’ambigua e scaltra Thea Zhara nella prossima sarà Nicoletta Romanoff ad impersonare Francesca. Algida e fredda all’inizio tra la donna e Coliandro ci sarà un’antipatia a pelle che nel corso del tempo di tramuterà in altro, Francesca, però, è tutt’altro che un personaggio positivo è intelligente e arguta e riesce con le sue abilità a manipolare le persone.











