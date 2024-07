Anticipazioni L’Ispettore Coliandro 8, 2a puntata 10 luglio 2024 (replica)/ Thea Zahra sconvolge Coliandro

Anticipazioni L’Ispettore Coliandro 8: Thea e l’ispettore nel mirino dei killer

Torna in onda con la repliche dell’ottava stagione l’ispettore più pasticcione e simpatico della televisione italiana impersonato da Giampaolo Morelli e dalle anticipazioni sulla 2a puntata de L’Ispettore Coliandro 8, in onda mercoledì 3 luglio, si scopre che non mancheranno i colpi di scena e se ne vedranno delle belle. Nel dettaglio, Coliandro avrà un altro caso da risolvere ma al fianco avrà la reporter maltese Thea Zhara. Quest’ultima sta segretamente investigando su un traffico internazionale di cittadinanze e per questo ha deciso di coinvolgerla per scoprire qualcosa in più sul mercato nero delle cittadinanze.

Finale di stagione Davos, come finisce ultima puntata 3 luglio 2024/ Anticipazioni: chi salva Johanna e Carl

Ovviamente non mancheranno imprevisti e pericoli anche se accompagnati da momenti surreali e divertenti e la coppia di investigatori si troverà braccata da due improbabili killer new age e vegani ma per fortuna i due riusciranno ad uscire illesi dai loro attacchi ma questo si tradurrà in un doppio arresto per loro? Al fianco di Coliandro e Thea si schiererà Cinno, hacker informatico e vecchia conoscenza dell’Ispettore, che riuscirà ad aiutarli a districarsi in questo inconsueto traffico. Il titolo dell’episodio è Intrigo Maltese.

Davos, anticipazioni ultima puntata 3 luglio 2024/ Johanna incastrata e costretta a svelare tutto

L’ispettore Coliandro 8: trama e cast della 2a puntata del 10 luglio 2024

Si rinnova l’appuntamento dell’ispettore nato dalla penna di Carlo Lucarelli con il suo pubblico che non potrebbe esserne più felice anche se ovviamente si tratta di repliche in attesa che arrivi la nona stagione già in programmazione. Le puntate dell’ottava stagione sono quattro, stasera va in onda la prima e mercoledì prossimo, 10 luglio, la seconda. Va segnalato, inoltre, che accanto al cast fisso che è composto da Giampaolo Morelli, Veronika Logan, Massimiliano Bruno e Paolo Sassanelli spesso intervenuti molti altri celebri attori e attrici o personaggi televisivi, per esempio il personaggio surreale di Thea Zhara è impersonato dalla bravissima Sabrina Impacciatore. L’appuntamento con le puntate in replica de L’Ispettore Coliandro 8 è per ogni mercoledì in prima serata, a partire dalle 21.30 circa, su Rai2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA