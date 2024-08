Mina Settembre 2 anticipazioni 11 agosto: cosa accadrà nella puntata finale

Torna su Rai1 la fiction con Serena Rossi, ovviamente in replica, domenica 11 agosto andrà in onda in prima serata su Rai1 l’ultima puntata della seconda stagione di Mina Settembre e le anticipazioni prevedono un doppio episodio davvero scintillante e ricco di sorprese. Mina si ritroverà a fare i conti con quello che è accaduto dopo aver contattato la madre biologica di Viola senza la sua volontà, la decisione presa dall’assistente sociale le costerà molto caro, visto che verrà sospesa dalla professione, con la morte del cuore dunque dovrà interrompere il suo lavoro.

Stando alle anticipazioni di Mina Settembre 2, questo momento dall’elevato tasso di commozione porterà Domenico a prendere in mano la situazione, che di conseguenza proverà a convincere la madre di Viola a ritirare la denuncia, con lo scopo di farla reintegrare al lavoro nel minor tempo possibile.

Anticipazioni Mina Settembre 2, sesta puntata: il matrimonio di Titti

Le emozioni domenica 11 agosto 2024 proseguiranno su Rai1 con il secondo episodio dell’ultima puntata di Mina Settembre 2 e ne vedremo ancora delle belle. Dopo la sospensione dell’assistente sociale e il disperato tentativo di Domenico, arriveranno delle conseguenze, ma intanto sarà tempo di festa visto che Titti si sposerà, ma proprio prima del matrimonio la donna viene assalita da dubbi e strane sensazioni che la portano a mettere in bilico tutto. Nel frattempo Olga farò ritorno a casa ma la sua storia non convincerà più di tanto: cosa starà nascondendo?

Questa e tante altre emozioni segneranno il finale di Mina Settembre 2, mentre la serie si appresta a tornare in onda nei prossimi mesi con la terza tornata di episodi, ovviamente come sempre con Serena Rossi protagonista e i fan non vedono l’ora di scoprire come evolveranno le vicende dell’assistente sociale, che ritroverà sicuramente l’amica del cuore Titti, interpretata da una bravissima Valentina D’Agostino.