In attesa del quarto appuntamento e con la speranza del possibile terzo capitolo, arrivano puntuali le anticipazioni di Mina Settembre 2 per la prossima puntata in onda domenica 4 agosto 2024, sempre su Rai Uno. Le repliche del quinto appuntamento con Serena Rossi nei panni della protagonista avranno ancora una volta al centro diversi temi sociali, misteri ma soprattutto vicende parallele che inevitabilmente si intrecciano con il modo di agire di Mina che, imperterrita, non permetterà che il privato sfoci anche sul buon esito dei suoi casi. Ma vediamo nel dettaglio cosa raccontano le anticipazioni di Mina Settembre 2 per la quinta puntata in onda domenica 4 agosto 2024.

Due episodi imperdibili: le anticipazioni della quinta puntata di Mina Settembre 2, in onda il 4 agosto 2024

Come di consueto, la quinta puntata di Mina Settembre 2 sarà scandita dalle repliche di ben due episodi. Stando alle anticipazioni, il primo episodio dal titolo “Non si scappa” metterà la protagonista in una situazione per nulla banale. La nuova meta è Procida; proprio qui potrebbe trovarsi suo fratello Gianluca che pare aver preso una cotta per una giovane di nome Sophie, figlia della proprietaria di un bed and breakfast. Sarà proprio il ragazzo a farsi sentire per primo ma per presentare alla sorella una situazione ambigua tra la sua metà e la madre. Sarà dunque il rapporto tra mamma e figlia a dominare la scena in questo primo episodio.

Le anticipazioni di Mina Settembre 2 – per la quinta puntata in onda il 4 agosto 2024 – proseguono con il secondo episodio previsto, dal titolo “La sibilla cumana”. In questo caso la protagonista prenderà a cuore la storia di una ragazza di nome Viola che da diverso tempo vive sola in una casa famiglia e cova il desiderio di incontrare sua madre. Mina cercherà dunque di trovare un rimedio che giovi alla ragazza ma che al contempo le eviti rischi e pericoli che potrebbero nuocere alla sua stabilità emotiva.