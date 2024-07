Anticipazioni My Home My Destiny, puntata del 3 luglio 2024/ Zeynep ha paura: il gesto folle di Mehdi

Anticipazioni My Home My Destiny del 3 luglio 2024: Zeynep chiusa in casa da Mehdi

Dopo l’ottimo successo di visualizzazioni sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, la seconda stagione della soap turca con l’attrice Demet Özdemir, già protagonista di un’altra soap di successo, DayDreamer, è sbarcata nel pomeriggio estivo di Canale5 e dalle anticipazioni sulle nuove puntate di My Home My Destiny si scopre che cosa succederà nella puntata in onda il 3 luglio 2024. Una mattina, Zeynep è ormai pronta per uscire ma avrà una brutta sorpresa, si accorge di essere chiusa in casa, Mehdi, infatti, ha deciso di segregarla per non farla andare al lavoro.

I suoi timori troveranno conferma nelle parole di Mujgan (Zeynep Kumral), la donna le confesserà che Mehdi l’ha rinchiusa dentro casa per impedirle di andare al lavoro: per la giovane donna, un’altra conferma per i suoi timori relativi al futuro con l’uomo. E non è tutto, Sakine (Zuhal Gencer) sarà impietrita, mentre la figlia si dispererà e le riaffioriranno alla memoria i brutti ricordi d’infanzia, quando veniva rinchiusa dal padre per impedirle di andare a scuola: anche per questo non riesce più a sopportare la situazione. Cosa farà Zeynep? Riuscirà ad allontanarsi dall’uomo?

My Home My Destiny: dove eravamo rimasti

Per quanto riguarda, invece, cosa è successo nelle precedenti puntate di My Home My Destiny, facendo un passo indietro ricordiamo che al centro delle trame c’è Emine che, dopo essere stata lasciata da Faruk senza alcuna spiegazione, è venuta a conoscenza delle imminenti nozze tra il suo amato e Selin e questo la getta nella disperazione. E come se non bastasse ha scoperto di essere al centro dei pettegolezzi. Anche la situazione di Zeynep non è per nulla semplice, la giovane dopo aver assistito alla furia di Mehdi contro Burhan inizia a nutrire dei dubbi sul suo futuro con l’uomo. Dopo essere stato convocato nella centrale di polizia è nata una feroce discussione tra marito e moglie e Mehdi dalla rabbia ha rotto il tavolo. L’appuntamento con My Home My Destiny è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa su Canale5.











