Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntate 1 e 2 luglio 2024/ Zeynep terrorizzata dalla furia di Mehdi

Anticipazioni My Home My Destiny 2, 1 e 2 luglio 2024: Mehdi viene rilasciato

Oggi e domani pomeriggio, lunedì 1 e martedì 2 luglio 2024, vanno in onda su Canale 5 due nuove puntate di My Home My Destiny 2; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, nella puntata di oggi si registra il rilascio di Mehdi dopo l’aggressione a Burhan. Il marito di Zeynep ha messo in atto la sua sete di rivalsa contro l’acerrimo rivale arrivando a picchiarlo dopo averlo visto abbracciare la sorella Mujgan e, per questo motivo, è stato portato in centrale, salvo poi essere rilasciato.

Zeynep è però terrorizzata di fronte al comportamento irascibile di Mehdi e, tormentata dalla paura, si chiede se sia davvero il caso di rimanere al suo fianco e subire la parte peggiore del suo carattere. Le anticipazioni della puntata di My Home My Destiny 2 di domani, martedì 2 luglio 2024, rivelano invece che Zeynep è andata a trovare Burhan e, quando Mehdi viene a conoscenza dell’incontro avvenuto a sua insaputa, s’infuria. Mehdi e Zeynap avranno un’accesa discussione in casa, con l’uomo che si arrabbierà al punto da devastare la tavola da pranzo.

My Home My Destiny 2, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di My Home My Destiny 2 in onda come sempre su Canale 5? Al centro delle trame la disperazione di Emine che, dopo essere stata lasciata da Faruk senza alcuna spiegazione, è venuta a conoscenza delle imminenti nozze che proprio il suo amato celebrerà con Selin. La ragazza viene consolata da Sultan e ha deciso di fare ritorno a casa sua, ancora incredula per come si sono sviluppate le cose a livello sentimentale.

Emine, inoltre, è piuttosto scossa per il giudizio che l’opinione pubblica si è fatta sul suo conto; la ragazza ha infatti scoperto che nel quartiere hanno cominciato a sparlare di lei…

