Anticipazioni NCIS 21, il debutto stasera su Rai2: il finale della precedente stagione

Questa sera, venerdì 13 settembre 2024, debutta in prima serata su Rai 2 NCIS 21, la ventunesima stagione della celebre serie che continua a essere tra le più amate dal pubblico. Quali colpi di scena metteranno alla prova i nostri protagonisti? Prima di entrare nello specifico delle anticipazioni della prima puntata stagionale di stasera, ripercorriamo dove eravamo rimasti con il finale di stagione di NCIS 20 andato in onda lo scorso novembre. L’episodio, intitolato Anastasia, vede come protagonista Torres sotto copertura nella prigione di Yuri Valkov.

Il suo obiettivo, infatti, è quello di trovare informazioni circa Kostya Valkov, padre del giovane e potente oligarca, presumibilmente alla radice dell’attentato. Scopre così che l’uomo vuole provocare un enorme blackout nel Paese. Non solo. Il russo, sentendosi braccato e nella paura che il figlio possa far trapelare preziose informazioni, lo fa uccidere in carcere da due scagnozzi. Nel frattempo, però, Torres viene catapultato nel passato. Riconosce infatti nel patrigno del giovane una faccia familiare, forse legata alla sua storia e a quella della sorella. Una volta conclusa l’operazione sotto copertura e tornato all’NCIS, decide quindi di chiedere a quest’ultima: si tratta di Maurice Riva, l’ex fidanzato violento della madre.

Il team, alle prese con il caso principale, identifica Viktoria Valkov, soprannominata Anastasia e figlia dell’oligarca come complice dell’attacco alla rete elettrica statunitense. Gli Stati Uniti piombano nel buio. Grazie a dei vecchi walkie talkie, però, seguendo le indicazioni di Kasie, gli NCIS raggiungono i criminali russi e li arrestano ponendo fine al blackout. L’episodio si conclude con Torres che, ormai lupo solitario, intende farsi giustizia da solo.

Anticipazioni NCIS 21, puntata 13 settembre 2024: resa dei conti tra Torres e Maurice

Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata di NCIS 21, che debutta stasera su Rai 2? Il primo episodio della ventunesima stagione s’intitola Prima o poi e si apre con un inaspettato salto nel tempo. Ci troviamo infatti catapultati nel 1995 a Miami, dove un giovanissimo Nick Torres impugna una pistola per proteggere la famiglia dal fidanzato violento della madre, Maurice Riva. Sua sorella Lucia, però, prima che possa compiere il folle gesto, lo ferma dicendogli che un giorno otterranno la giustizia che meritano: siamo, dunque, alla resa dei conti.

Torres, nell’ultimo finale di stagione, incontra in carcere Reymundo De Leon, una nuova vittima di Riva. Si reca così all’abitazione di Maurice con l’intento di farsi giustizia da solo; dopo spari e colluttazioni, Nick viene arrestato. Ha realmente commesso il fatto o sta coprendo qualcun altro? Il team ben presto scoprirà la verità. Nel frattempo, Knight e Palmer, rispettivamente interpretati da Katrina Law e Brian Dietzen, divengono ufficialmente coppia.

NCIS 21, dove vedere le puntate in tv e in streaming

NCIS 21 debutta questa sera su Rai 2 in prima serata alle ore 21,20 circa; oltre alla visione tv, il pubblico ha la possibilità di seguire la puntata in contemporanea in modalità streaming usufruendo della piattaforma di Raiplay.