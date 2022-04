Anticipazioni Nero a metà 3, seconda puntata 11 aprile 2022/ Arriva Elisa Cori

Nero a metà 3, seconda puntata 11 aprile

La seconda puntata di “Nero a metà 3” andrà in onda settimana prossima, lunedì 11 aprile, alle 21,25 su Rai 1. Grandi novità riguardano il commissario Carlo Guerrieri, interpretato da Claudio Amendola, in questa terza stagione, composta da 12 episodi in sei prime serate. Sopratutto in amore: “Ha messo il cuore in pace, ma verrà corteggiato. Diciamo che ci sarà un gioco di “stuzzicamenti” con una collega della Narcotici e ci sarà pure un ritorno di fiamma, perché il matrimonio lampo non è stato così lampo”, ha detto l’attore protagonista sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Protagonista di questa terza stagione di “Nero a metà” è Clara, interpreta da Margherita Laterza, prima moglie di Carlo: “Con questi nuovi episodi si va a chiudere la trilogia che racconta la storia di Clara, la ex moglie di Guerrieri, e il suo passato, però siamo pronti a inventarci qualunque altra avventura”, ha rivelato Amendola, parlando del futuro della fiction.

Nero a metà 3, anticipazioni “Solo un passo” e “Comunque bella”

Nel terzo episodio di “Nero a metà 3”del titolo “Solo un passo” continuano le indagini sulla scomparsa di Clara. Viene ritrovato il cadavere senza nome di una ballerina che sembra avesse contatti con la madre di Alba. Carlo e Malik risalgono al Nite Owl, il locale di Alfio Pugliani ed epicentro dello spaccio di coca rosa che sta infestando la città. Cantabella decide di infiltrarsi senza chiedere l’autorizzazione a Carlo. Nel quarto episodio intitolato “Comunque bella” la squadra cerca di far luce sulla morte di un prete, ucciso da un colpo di pistola. Sul luogo del delitto arriva anche Elisa Cori, nuovo capo della scientifica ed ex di Bragadin. Carlo e la sua squadra riescono a rintracciare, ma quando arrivano a un vecchio casale sono rimaste solo delle inquietanti tracce di sangue…

