Nero a metà 3, anticipazioni 5a puntata in replica oggi 19 agosto 2024: dove eravamo rimasti

Lunedì 19 agosto andrà in onda in prima serata su Rai 1, alle ore 21.20 circa, la quinta puntata, in replica, di una delle serie più amate dal pubblico italiano, Nero a metà 3. Anche in questa stagione il protagonista è interpretato da Claudio Amendola, nel ruolo dell’ispettore Carlo Guerrieri, impegnato nella ricerca della sua ex moglie scomparsa.

Nella scorsa puntata l’ispettore era ormai giunto alla conclusione che la sua ex moglie, Clara, aveva lavorato come corriere della droga per Pugliani. Per il protagonista questa era stata una verità davvero difficile da digerire, ma aveva dovuto mettere da parte i suoi sentimenti per risolvere un nuovo caso, quello dell’assassinio dell’avvocatessa Adele Parmi, uccisa dall’esplosione di un pacco bomba. Cosa succederà nella quinta puntata di Nero a metà 3 in onda lunedì 19 agosto in prima serata su Rai 1? Scopriamo le anticipazioni di Nero a Metà 3.

Anticipazioni Nero a metà 3: ritrovato il cadavere di Clara

Lunedì 19 agosto in prima serata su Rai 1 ci attendono due nuovi appassionanti episodi della terza stagione di Nero a metà. In questo appuntamento vi sarà un inaspettato colpo di scena che sconvolgerà il pubblico: il ritrovamento in un fiume del cadavere della povera Clara. Questa notizia sarà, ovviamente, scioccante per tutti i protagonisti, ma mentre Guerrieri era già preparato a questa possibilità, lo stesso non si può dire di sua figlia Alba. Intanto Malik, nonostante la situazione delicata, deciderà di avviare delle indagini riguardanti Federico, mentre in commissariato arriverà un giovane ragazzo vittima di un pestaggio. Quest’ultimo morirà, prima di riuscire a sporgere denuncia, tra le braccia di Bragadin, e la ricerca del colpevole sarà particolarmente difficile.

Come se ciò non bastasse, gli investigatori continueranno a seguire le tracce legate alla morte di Calzola, complice di Pugliani, arrivando al ritrovamento di una strana e preziosa cassetta di sicurezza. Proseguendo le indagini, Spartaco e Ottavia arriveranno a un’importante scoperta: Pugliani utilizza dei bambini per trasportare i vari carichi di droga. In questo appuntamento non mancherà anche lo spazio per l’amore, il rapporto tra la Trevi e Carlo si farà sempre più coinvolgente, mentre non è ancora chiaro cosa accadrà tra Malik e Alba, infatti l’attrazione tra i due sembra non essersi mai sopita.