Nero a metà 3, anticipazioni ultima puntata in replica il 26 agosto 2024

Cosa accadrà nella prossima puntata di Nero a metà 3? Siamo giunti alla conclusione delle replica della terza stagione: lunedì prossimo, su Rai 1, va infatti in onda la sesta ed ultima puntata di Nero a metà 3 e le anticipazioni ci svelano che non mancheranno colpi di scena. Nel primo dei due episodi, dal titolo ‘ A viso scoperto’, Carlo Guerrieri si ritrova faccia a faccia con il suo passato. Un incontro inaspettato con Cristina per le pratiche del divorzio riaccende infatti vecchie emozioni, seppur in un clima di apparente serenità.

Nel frattempo, le indagini su Pugliani e il suo giro di traffico di bambini proseguono a ritmo serrato. Grazie a un’intensa operazione congiunta, la squadra di Guerrieri e quella della Trevi riescono a sgominare un importante covo, arrestando diversi complici del boss. Intanto, un nuovo caso sconvolge la città: il cadavere di Vincenzo Marasi viene rinvenuto in una discarica. Malik e Bragadin si trovano a indagare su un omicidio apparentemente senza senso.

Anticipazioni Nero a metà 3: gran finale per Carlo e il suo team

Arriviamo, dunque, alle anticipazioni dell’ultimo episodio di Nero a metà 3, dal titolo ‘Per una figlia’. Alba, braccata da Federico, è costretta a barricarsi in casa. Invece Lisi, appostata all’esterno per proteggerla, viene sopraffatta dall’ex educatore, che tenta di mettere a segno il suo diabolico piano. Ma Carlo e Malik, intuendo la gravità della situazione, arrivano appena in tempo per fermarlo nel parcheggio sotto casa. In un’azione fulminante, riescono allora a disarmare Federico e a metterlo agli arresti. Un fatto che porta a una svolta inaspettata: grazie alle sue confessioni, i due detective risalgono a Pugliani e alla sua complice, i veri responsabili della morte di Clara. Con una precisa operazione, riescono a catturarli, mettendo fine a una lunga e pericolosa caccia all’uomo.

Nel frattempo, Maryam, la piccola sopravvissuta al traffico di bambini, riesce a fuggire dalla casa-famiglia di Monica. La sua fuga la porta in un container, dove ritrova gli altri bambini rapiti. Grazie a una segnalazione anonima, la polizia interviene e libera i piccoli prigionieri, arrestando il loro reclutatore. Maryam può finalmente riabbracciare sua madre, ritrovando la serenità dopo un calvario durissimo.