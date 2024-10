Anticipazioni Ninfa Dormiente-Teresa Battaglia, Elena Sofia Ricci svela un retroscena

È tutto pronto per la seconda stagione di Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia che andrà in onda a partire da lunedì 28 ottobre 2024 in prima serata su Rai1 e terrà compagnia ai telespettatori per tre puntate. La protagonista è Teresa Battaglia, una profiler, un commissario di polizia che si occupa di tracciare i profili psichiatrici dei serial killer che ha il volto di Elena Sofia Ricci. E proprio l’attrice toscana ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato un interessante retroscena.

Nel dettaglio durante una chiacchierata con DiPiùTv Elena Sofia Ricci ha rivelato che all’inizio aveva rifiutato il ruolo di Teresa Battaglia: “Di commissari in TV ce ne sono già abbastanza”, ho pensato. Poi ho letto i romanzi di Ilaria Tuti da cui è tratta questa serie, me ne sono innamorata ed eccomi qui” E subito ha aggiunto che anche lei da ragazzina avrebbe voluto diventare una psicologa: “Ho rinunciato perché mi spaventavano alcuni esami che avrei dovuto sostenere all’università, soprattutto quelli legati alla facoltà di Medicina, però sono sempre rimasta appassionata di psicologia.”

E sempre stando alle dichiarazioni riportate da Il Messaggero, Elena Sofia Ricci non ha fornito delle anticipazioni Ninfa Dormiente-I Casi di Teresa Battaglia ma ha rivelato che le condizioni sul set erano proibitive: “Abbiano girato tra novembre e gennaio scorsi e ci è capitato di dovere recitare all’aperto con 14 gradi sotto lo zero….” E subito dopo ha aggiunto: “Nonostante avessimo a disposizione come camerini dei camper riscaldati, i prodotti con cui dovevo truccarmi durante la notte si erano congelati e dovevamo attendere che si “sciogliessero”. Mentre giravo per proteggermi dal freddo sotto i costumi di scena indossavo una tuta termica e delle speciali solette per i piedi autoriscaldanti: solo così sono riuscita a finire questa fiction”.