Con Elena Sofia Ricci, la Farfalla Impazzita è un film che è tratto da una storia vera, quella di una donna ebrea di nome Giulia Spizzichino. Quest’ultima ha visto morire ben sette persone della sua famiglia nelle Fosse Ardeatine e per tutta la sua vita ha sofferto fortemente la loro perdita. Il titolo della pellicola deriva dal fatto che Giulia veniva soprannominata così e secondo il suo amico Stefano Persiani era proprio una “Farfalla impazzita”: “Mi sono ritrovata in questa definizione. Dopo la tragedia che ho vissuto, ho volato e volato senza sapere cosa cercare”.

Passiamo ora a conoscere due personaggi della serie. Loro sono Elena Sabatini interpretata da Mariangeles Torres, e Franco Restelli, interpretato dall’attore Fulvio Pepe. Cosa si sa di loro? Iniziamo dalla prima. Elena Sabatini, aveva origini italiane ed era impegnata in un’importante associazione, quella delle Madres Abuelas de Plaza de Mayo. Purtroppo, come vedremo ne La farfalla impazzita, la sua vita è stata segnata dalla tragedia immane dei desaparecidos, e non ha più ritrovato la sua adorata figlia. Sarà proprio Elena Sabatini ad accogliere Giulia nella sua vita a San Carlos de Bariloche e la supporterà per la domanda d’estradizione di Priebke.

Elena Sabatini e Giulia Spizzichino de La Farfalla Impazzita si supporteranno e si sosterranno condividendo entrambe dolori enormi e sofferenze che mettono in luce quanto spesso il potere vada a proteggere i carnefici e invece ignori le vittime. Un personaggio che invece ha lottato contro questo pericoloso meccanismo è stato l’avvocato Franco Restelli, interpretato nel film da Fulvio Pepe. Lui, avvocato che si batte per la difesa delle vittime delle Fosse Ardeatine, arriva anche a fondare un’associazione in seguito alla drammatica strage.

Franco Restelli non è un semplice avvocato, ma è un uomo che si è preso a cuore una situazione importante. Il suo senso della giustizia è altissimo, e come vedremo ne La farfalla impazzita, in seguito alla strage ha deciso di non tacere ma di portare avanti la sua missione. Sarà lui che insieme a Elena Sabatini e Giulia, farà di tutto per lottare per l’estradizione di Priebke, sostenendo la protagonista della vicenda, chiedendole di andare con lui in Argentina e lottare fino alla fine.