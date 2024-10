Anticipazioni Ninfa Dormiente: cast, trama, numero puntate e quando torna in onda

Dopo il successo della prima stagione è pronta per tornare in onda la profiler nata dai romanzi di Ilaria Tuti, Teresa Battaglia che ha il volto di Elena Sofia Ricci. Questa nuova stagione si intitolerà Ninfa Dormiente-I casi di Teresa Battaglia e sarà tratta dall’omonimo romanzo, la fiction andrà in onda a partire da lunedì 28 ottobre 2024 in prima serata su Rai1 e sarà composta da tre puntate le cui prime due andranno in onda lunedì e martedì. Le anticipazioni svelano che la trama ruoterà al centro di un misterioso dipinto realizzato con del sangue umano come si scoprirà in seguito. A complicare le indagini però c’è il fatto che il commissario ha un principio di Alzheimer.

Elena Sofia Ricci torna in Che Dio ci aiuti 8?/ "Vestirà i panni di Suor Angela, anche se solo per un cameo"

Il cast de I casi di Teresa Battaglia, accanto alla protagonista la Ricci vede Giuseppe Spata, il giovane ispettore Massimo Marini, Gianluca Gobbi è l’ispettore capo Giacomo Parisi, Urs Remond è il dottor Ian e Massimo Rigo è il sindaco di Travenì Hans Knauss. Per quanto riguarda le location, la fiction di Rai1 è stata girata tra le montagne della Val Resia, in Friuli-Venezia Giulia e a tal proposito l’attrice in un’intervista a DiPiùTv ha rivelato: “Sono luoghi meravigliosi, però abbiamo patito parecchio il freddo. Abbiano girato tra novembre e gennaio scorsi e ci è capitato di dovere recitare all’aperto con 14 gradi sotto lo zero…”

Elena Sofia Ricci torna nel cast de I Cesaroni?/ Lei rompe il silenzio: “Sto aspettando che…”

I casi di Teresa Battaglia, Elena Sofia Ricci: “All’inizio non volevo farlo”

Durante un’intervista concessa al settimanale DiPiùTv, Elena Sofia ha confessato che all’inizio aveva intenzione di rifiutare il ruolo di Teresa Battaglia: “Di commissari in TV ce ne sono già abbastanza”, ho pensato. Poi ho letto i romanzi di Ilaria Tuti da cui è tratta questa serie, me ne sono innamorata ed eccomi qui.” E successivamente ha rivelato che hanno girato in condizioni al limite: “Nonostante avessimo a disposizione come camerini dei camper riscaldati, i prodotti con cui dovevo truccarmi durante la notte si erano congelati e dovevamo attendere che si “sciogliessero”. Mentre giravo per proteggermi dal freddo sotto i costumi di scena indossavo una tuta termica e delle speciali solette per i piedi autoriscaldanti: solo così sono riuscita a finire questa fiction”.