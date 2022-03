Anticipazioni Noi terza puntata 20 marzo/ Pietro e il Natale dai genitori di Rebecca…

Noi, anticipazioni terza puntata 20 marzo: cosa vedremo?

Con la messa in onda dei nuovi episodi di “Noi”, c’è grande curiosità per la terza puntata della fiction tratta dalla celebre serie Usa “This is Us“. Scopriamo allora cosa accadrà nel prossimo appuntamento che andrà in onda domenica prossima, 20 marzo 2022, in prima serata sempre su Rai 1. Le anticipazioni della fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino tra i protagonisti, parlano di un periodo di crisi in concomitanza con le feste di Natale. Il primo episodio della terza puntata, dal titolo “Fratelli“, ci mostrerà Pietro e Rebecca in un momento del passato, alle prese con i tre figli diventati ormai adolescenti.

Noi, fiction Rai 1/ Diretta seconda puntata, anticipazioni: l'eccezionale Daniele!

Nel presente, invece, Claudio non riesce ad immedesimarsi nella parte che gli è stata affidata, quindi non riesce ad eseguire una performance positiva. Bloccato dalla situazione, non riesce a mostrare tutto il suo potenziale. Ma tutto ciò non passa inosservato a Chiara che, come si evince dalle anticipazioni di “Noi“, offre il suo supporto nella speranza di aiutare Claudio a sbloccarsi e a liberare tutte le sue emozioni.

SUSPICION/ La serie tv tra il possibile e l'inverosimile che non sfrutta Uma Thurman

Natale dai genitori di Rebecca?

Il secondo episodio dio “Noi” della terza puntata riporta invece il titolo “Buon Natale“. Dalle anticipazioni sulla fiction Rai che si preannuncia ricca di colpi di scena si evince che, in onore delle tradizioni, la famiglia di Pietro si appresta a trascorrere le vacanze invernali, e quindi le festività, a casa della famiglia di Rebecca. Ma ciò non riscuote l’entusiasmo dei membri della casa, soprattutto non suscita l’entusiasmo di Pietro, che infatti voleva trascorrere le vacanze con la sua famiglia per poter creare delle tradizioni tutte loro, alla fine dovrà arrendersi e recarsi dai suoceri. Ma questo suo desiderio verrà comunque esaudito, visto che ci sarà un guasto alla macchina. Di conseguenza, la famiglia sarà costretta a trascorrere il Natale in una piccola baita sperduta dove riuscirà a trovare rifugio. Dunque, la terza puntata di questa prima stagione di “Noi” si preannuncia a dir poco interessante.

ANTICIPAZIONI PIU' FORTI DEL DESTINO, 3A PUNTATA 16 MARZO/ Pietro aiuta Arianna!

Anticipazioni “Noi”: un guasto improvviso e…

La famiglia, dunque, si metterà in macchina e quindi in viaggio per raggiungere i genitori di Rebecca, ma appunto ci sarà un imprevisto per strada. L’auto riporterà un guasto improvviso, quindi i Peirò si troveranno bloccati praticamente in mezzo al nulla. Ma Pietro e Rebecca non si perderanno d’animo, infatti le anticipazioni sulla terza puntata della fiction Rai “Noi” svelano che troveranno rifugio in una piccola baita.

In attesa della terza puntata, quelle già andate in onda possono essere recuperate in video streaming sul sito di Rai Play. Infatti, dopo la messa in onda tutti gli episodi vengono caricati sulla piattaforma della Tv di Stato per consentire ai telespettatori di riguardarle in qualsiasi momento. Non è peraltro necessario alcun abbonamento, perché si tratta di un servizio gratuito. Quel che vi serve è invece una connessione Internet e un dispositivo come pc, tablet e smartphone o una Smart TV.

© RIPRODUZIONE RISERVATA