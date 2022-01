Anticipazioni Non mi lasciare 2, ci sarà?/ Finale definitivo o cliffhanger?

Non mi lasciare 2, anticipazioni: c’è la possibilità di una seconda stagione?

“Non mi lasciare” è tra le fiction Rai più seguite degli ultimi anni. Lunedì 31 gennaio andrà in onda l’ultima puntata e le voci circa una seconda stagione sembrerebbero farsi insistenti: i fan che hanno amato questo ciclo di episodi non sono pronti a lasciare andare i propri personaggi del cuore e vorrebbero naturalmente un seguito. È ancora, tuttavia, presto per parlare di una seconda stagione: non si sa se gli episodi finali saranno autoconclusivi o se si chiuderanno con un cliffhanger, aprendo una possibilità alla una continuazione della trama. Bisognerà aspettare dunque l’ultimo appuntamento per avere un quadro della situazione più chiaro.

Lunedì 31 gennaio, il giorno prima del “Festival di Sanremo”, andrà in onda l’ultima puntata di “Non mi lasciare”, la fiction con protagonisti Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. Un cast d’eccezione per la fiction Rai, che ha saputo catturare fin dal primo appuntamento l’attenzione del pubblico. Gli ascolti delle prime puntate si sono infatti aggirati intorno al 19-20% di share. Un ottimo risultato per la prima rete nazionale.

Non mi lasciare, il primo importante lavoro di Ciro Visco

Il regista di “Non mi lasciare” è Ciro Visco, un esordiente che vanta però tra i suoi lavori due episodi di “Gomorra” e non solo. Ha affiancato anche Jan Maria Michelini nella prima stagione di “Doc – Nelle tue Mani” e la fiction con la talentuosa Vittoria Puccini rappresenta una sorta di debutto per lui. La trama di “Non mi lasciare” ruota intorno al personaggio di Elena Zonin, poliziotta che vive a Roma occupandosi di crimini informatici, in particolare di reati contro l’infanzia. A un certo punto della sua carriera, si trova dinanzi a un caso inquietante, che la porterà all’ossessione: la scomparsa di alcuni minori.

Elena Zonin è una vicequestore dal passato misterioso che vive a Roma, dove si occupa di crimini informatici e in particolare di reati contro l’infanzia seguendo, con una passione che rasenta l’ossessione, le indagini che riguardano la scomparsa di minori. Nella capitale d’Italia troverà inoltre Daniele, il suo amore di gioventù, e la migliore amica dell’epoca, Giulia, ora sua moglie. La fiction porterà gli spettatori in splendidi scenari italiani come Venezia, Polesine, Milano e Roma.



