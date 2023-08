Anticipazioni Noos, ultima puntata 3 agosto 2023/ Come si diventa astronauti, la protonterapia e…

Noos di Alberto Angela, anticipazioni sesta ed ultima puntata

Giovedì 3 agosto, in prima serata, Raiuno trasmette la sesta ed ultima puntata della prima edizione di Noos, il programma di divulgazione scientifica ideato e condotto da Alberto Angela e che, nell’estate degli italiani, ha sostituito Superquark, la storica trasmissione del padre Piero. Nella sesta ed ultima puntata di Noos, sono tanti gli argomenti che Alberto Angela affronterà insieme ai propri ospiti. Si partirà da una domanda: come si diventa astronauti? Per scoprirlo, Alberto Angela e le telecamere di Noos sono andati in Germania, precisamente a Colonia dove si trova l’Agenzia Spaziale Europea. Alberto Angela incontrerà così Luca Parmitano, il primo astronauta italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale.

Si passerà, poi, a spiegare l’abitudine di fare le vacanze in Italia e si proverà a capire come facciano gli aerei a volare grazie alle risposte del chimico Ruggero Rollini e la fisica Giuliana Galati.

Tutti gli altri argomenti dell’ultima puntata di Noos

Nel corso dell’ultima puntata di Noos, Alberto Angela si occuperà anche della ricerca contro il cancro provando a fare il punto sulle ultime cure. In particolare, Angela si soffermerà sulla protonterapia, una forma avanzata di radioterapia che getta fasci di protoni sulle cellule cancerose. Con Carlo Lucarelli, invece, si capirà come è nata la scienza del profiling ovvero lo studio della mente criminale.

Il professor Emmanuele Jannini parlerà del fenomeno della pornografia mentre l’astrofisico Luca Perri svelerà tutti gli errori scientifici commessi dagli sceneggiatori dell’amatissima serie Star Wars. Infine, Alberto Angela si recherà presso i Campi Flegrei per occuparsi della testa della statua di Hermes staccata da un ladro e ritrovata.

Come vedere in diretta streaming Noos

L’ultima e sesta puntata di Noos può essere vista in diretta televisiva su Raiuno e, contemporaneamente, in diretta streaming grazie al sito o all’applicazione Raiplay che consente anche di poter vedere le precedenti puntate che sono state già trasmesse dalla rete ammiraglia della Rai.

