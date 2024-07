Anticipazioni Panda, seconda puntata in onda lunedì 15 luglio 2024/ Nuove indagini per Panda e Lola

Anticipazioni Panda, la nuova serie tv in onda su Rai2: stasera la 2° puntata

Questa sera, lunedì 15 luglio 2024, va in onda in prima serata su Rai 2 la seconda puntata della serie tv Panda, a partire dalle ore 21.20 circa. Protagonista di ogni puntata è Panda, un ex poliziotto che ha iniziato una nuova vita come barista e dallo stile di vita molto particolare, vegano ed ecologista estremo; tuttavia, nonostante abbia abbandonato ufficialmente la carriera come poliziotto, decidendo di iniziare una nuova vita nella remota località di Camargue insieme al suo figlio adottivo Roman, in realtà non riesce a ignorare il proprio istinto di detective e a mettere da parte la passione per le indagini, trovandosi costantemente coinvolto in nuovi casi da risolvere.

Nella scorsa puntata un criminale aveva cercato rifugio proprio nel bar di Panda, e quest’ultimo era stato costretto a seguire la poliziotta Lola in questura, scoprendo di non essere mai stato rimosso dal suo ruolo nella polizia. Il protagonista, quindi, aveva deciso di tornare in servizio ma seguendo regole davvero particolari: non iniziare mai la giornata prima delle 11 e non usare alcun tipo di arma. Per Lola interagire con questo collega unico nel suo genere è davvero difficile, ma nonostante siano completamente opposti dovranno trovare un modo per collaborare, traendo forza proprio dalle rispettive differenze.

Panda, anticipazioni 2° puntata 15 luglio 2024: le nuove indagini di Panda e Lola

Ma cosa rivelano le anticipazioni della seconda puntata di Panda, in onda lunedì 15 luglio 2024 in prima serata su Rai 2? Il primo episodio, dal titolo Demone di mezzanotte, vede al centro delle indagini l’assassinio di un uomo, ritrovato accoltellato di prima mattina: tutti gli indizi conducono Panda e Lona all’Hacienda, un locale sul mare, conosciuto nella zona per le incredibili serate di karaoke. I due poliziotti si ritroveranno quindi coinvolti in una serie di avventure molto divertenti, ancora più comiche a causa delle loro differenze caratteriali.

Proseguendo con le anticipazioni di Panda, nel secondo episodio intitolato Io sono Panda vengono ritrovati in un canale il corpo di un fenicottero rosa, morto a causa dei colpi di un arma da fuoco, e una pistola. Panda e Lola inizieranno quindi nuove indagini arrivando nelle proprietà dei Castan, ma riuscire ad avere informazioni riguardo l’accaduto sarà molto più difficile del previsto. Anche questo appuntamento promette una buona dose di divertimento, complici le atmosfere solari della costa francese e l’intervento dei personaggi secondari, come ad esempio quello del commissario (Gustave Kerven).











