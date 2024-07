Location Panda, dov’è girata la serie TV in onda su Rai 2?/ Scenari selvaggi e incontaminati della Camargue

Qual è la location della serie TV Panda

Panda, la nuova serie tv francese in onda a partire da questa sera 8 luglio su Rai 2, si distingue per la sua pittoresca ambientazione nella Camargue, un’area nota per la sua aspra bellezza naturale. La Camargue, location di Panda, è una zona umida a sud di Arles, in Francia, fra il Mar Mediterraneo e i due bracci del delta del Rodano. Un vero e proprio scenario mozzafiato fa da sfondo alle vicende del protagonista, offrendo un contrasto visivo sorprendente con i toni comici della trama.

La serie segue le avventure di Panda, interpretato da Julien Doré, un ex poliziotto che ha deciso di abbandonare la sua vita frenetica per diventare il proprietario di una capanna di paglia nella Camargue. Qui conduce un’esistenza idilliaca, immerso nella natura e lontano dal caos cittadino. La sua vita tranquilla, però, viene sconvolta quando il suo passato lo raggiunge, costringendolo a tornare in servizio in un modo del tutto inaspettato: senza violenza, senza armi e, soprattutto, non troppo presto al mattino.

Panda è ambientato in Francia: cultura e contrasti della Camargue

Le location della Camargue giocano un ruolo fondamentale nella serie TV Panda. I paesaggi selvaggi e incontaminati della regione fanno da cornice perfetta alle vicende di Panda, sottolineando la sua ricerca di pace e tranquillità. La bellezza aspra e incontaminata della Camargue contrasta con il passato violento di Panda, creando un effetto visivo suggestivo e ricco di significato.

Oltre alla bellezza del paesaggio, la serie offre anche uno sguardo interessante alla cultura e alle tradizioni della Camargue. Gli spettatori possono scoprire le usanze locali, la fauna selvatica e la gastronomia tipica di questa regione unica. Panda è una serie tv che conquista il pubblico con il suo umorismo leggero, la sua trama avvincente e la sua ambientazione suggestiva. Un prodotto perfetto per chi cerca un po’ di svago e vuole immergersi nella bellezza selvaggia della Camargue.

