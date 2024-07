Panda: anticipazioni puntata 8 luglio 2024/ L’ex poliziotto Victor torna in servizio insieme a Lola

Panda: la storia della nuova serie tv di Raidue

Lunedì 8 luglio 2024, in prima serata, Raidue trasmette i primi due episodi di Panda, una nuova serie tv poliziesca ma dal sapore comico che racconta le vicende di Victor Pandaloni, un ex poliziotto che ha stravolto la propria vita dopo un caso andato storto e l’addio alla polizia e che vive con il figlio 16enne adottivo Roman lontano dal traffico cittadino senza cellulare, senza computer e senza auto.

Tuttavia, la vita di Panda, così ama farsi chiamare Victor, cambia nuovamente quando un criminale, per liberarsi di Lola, una giovane poliziotta, si rifugia proprio a casa sua costringendolo, successivamente, a seguire Lola in centrale dove scopre che, in realtà, non è mai stato radiato dalla polizia ritrovandosi così nuovamente in servizio, ma alle sue condizioni ovvero non avere armi e avere la possibilità di cominciare a lavorare solo alle 11 del mattino.

Anticipazioni Panda: cosa accade negli episodi Ritorno di karma e Poli-omicida

Nel primo episodio di Panda, dal titolo “Ritorno di karma”, come svelano le anticipazioni della prima puntata, Lola e Panda si ritrovano ad occuparsi di un caso estremamente scabroso riguardante l’assassinio di una giovane donna di nome Amandine che, al momento dell’uccisione, si trovava sullo yacht di proprietà di un uomo facoltoso di nome Arthur che peraltro è il figlio di un ricco costruttore di case di lusso di nome Frederick. Era stato organizzato una sorta di ricevimento sullo yacht durante il quale evidentemente qualcosa è andato storto. I due agenti di polizia si ritrovano ad indagare scontrandosi anche a causa delle diversità caratteriali: Lola si attiene in modo impeccabile alle regole e veste in maniera ordinata mentre Panda non fa altro che gestire l’interrogatorio con una straordinaria semplicità per altre presentandosi in tenute tradizionalmente hawaiane ossia con bermuda e infradito.

Nel secondo episodio in onda oggi dal titolo “Poli-omicida”, come svelano le anticipazioni, Panda e Lola indagano su due omicidi legati a una giovane donna di nome Marina la cui vita privata è oggetto di pettegolezzi intrattenendo relazioni sentimentali abbastanza libere. Nonostante i dubbi, le perplessità e la voglia di tornare alla sua vecchia vita abbandonando nuovamente la polizia, Panda riesce a farsi convincere da Lola a portare avanti tale collaborazione.

Come vedere in diretta streaming Panda

Le anticipazioni di Panda promettono grandi colpi di scena, ma anche divertimento ed emozioni al pubblico che può seguire la serie tv in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.20 e in diretta streaming su Raiplay tramite sito o app. Con Raiplay, inoltre, gli episodi di Panda possono essere visti in streaming anche in un momento successivo rispetto alla messa in onda in tv.

