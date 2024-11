Dopo mesi di stop i nuovi episodi di Segreti di famiglia in onda su Canale 5 dall’11 novembre stanno catturando non poco l’attenzione dei telespettatori, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’ultimo appuntamento settimanale di venerdì 15 novembre 2024. Dopo aver scoperto la verità su suo padre Ceylin si è precipitata su tutte le furie da Metin, è solo colpa sua se Zafer è rimasto per sei anni in carcere nonostante fosse innocente. Si è infuriata anche con Ilgaz perché conosceva la verità ma gliel’ha tenuta nascosta.

THE DAY OF THE JACKAL/ La serie sulla caccia allo Sciacallo che conquista il pubblico

Metin ha chiesto scusa all’avvocatessa ma questo non è bastato a fargli ottenere il suo perdono. Anche il procuratore ha provato a giustificarsi dicendo di essere rimasto in silenzio perché si è innamorato di lei e temeva di perderla. Le anticipazioni di Segreti di famiglia fanno sapere che Defne scoppierà in lacrime nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 15 novembre 2024. Dopo ciò che è successo ha paura che il padre possa finire in carcere e questo la angoscerà moltissimo. Vedendola in preda al dolore Ceylin non resterà indifferente, per affrontare la morte della sorella e del padre ha cercato di costruirsi una corazza che però crollerà di fronte alle lacrime della bambina.

Anticipazioni The Bad Guy, 4a puntata del 20 novembre 2024/ Nino Scotellaro uccide Palamita a sassate

Segreti di famiglia, anticipazioni 15 novembre 2024: Mert scopre che Cinar vuole fuggire all’estero

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia Cinar dopo essere stato ricattato da Engin ha preso un’importante decisione, vuole fuggire all’estero. Il ragazzo è ancora in attesa di processo e non potrebbe lasciare il Paese, per questo si è rivolto a Serdar. Al ragazzo ha chiesto infatti di aiutarlo a procurarsi un passaporto falso che gli consenta di scappare, Mert però scoprirà tutto.

Dopo aver appreso che Cinar sta provando ad ottenere un passaporto falso per fuggire all’estero Mert gli metterà i bastoni tra le ruote impedendogli di procurarsi il documento. Questo costringerà il ragazzo ad assumersi le sue responsabilità. Cos’altro succederà ai protagonisti di Segreti di famiglia? Le anticipazioni di venerdì 15 novembre 2024 non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.

Anticipazioni Stucky, puntata del 20 novembre 2024/ Nuove indagini per l'ispettore, mentre con Marina...