Da lunedì 11 novembre Segreti di famiglia è tornato in onda su Canale 5 e terrà compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 14.10, le anticipazioni relative all’episodio di mercoledì 13 novembre svelano tante novità e interessanti colpi di scena. In moltissimi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti e restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio della soap opera turca. Nonostante sia in carcere Engin continua ad essere molto pericoloso, l’uomo verrà isolato dopo aver dato diversi ultimatum, anche ad Eren ed Ilgaz.

Location L'Amica Geniale 4, dove è stata girata la serie di Rai 1/ Le riprese tra Napoli, Torino e Firenze

Dopo essere stato minacciato Eren non sa se confessare a Tugce che in realtà è lui il suo vero padre. Engin ha messo alle strette anche il procuratore, chiedendogli di scegliere tra raccontare la verità a Ceylin o convincere suo padre a confessare il reato commesso sei anni prima. Lui, innamorato dell’avvocato, ha deciso di dirle tutto. Le anticipazioni di Segreti di famiglia di mercoledì 13 novembre 2024 fanno poi sapere che in carcere Tilmen grazie all’aiuto del suo avvocato, sua zia Seda, riuscirà a comunicare con l’esterno. La donna gli ha fatto avere di nascosto un cellulare.

Anticipazioni L'Amica Geniale 4, prossima puntata del 18 novembre 2024/ Lila avverte Lenù: cosa nasconde Nino

Segreti di famiglia, anticipazioni 13 novembre 2024: Yekta fa una proposta a Seda

Spinta dal marito Yekta, Lacin deciderà di andare a trovare la sorella. A Seda la donna proporrà un accordo che potrebbe essere molto vantaggioso per entrambe. Di che si tratta? Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano che nella puntata che andrà in onda mercoledì 13 novembre 2024 Lacin offrirà all’avvocato la possibilità di ereditare lo studio legale di famiglia, in cambio però dovrà impedire ad Engin di vendicarsi, anche della sua famiglia.

I colpi di scena però non sono ancora finiti, nell’episodio di mercoledì 13 novembre 2024 infatti Cinar trovandosi in difficoltà deciderà di lasciare il paese e fuggire all’estero. Il fratello di Ilgaz chiederà a Serdar di aiutarlo a procurarsi un passaporto falso. Cos’altro succederà a Segreti di famiglia? Gli spoiler al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda delle prossime puntate per saperne di più.

Chi è L’amica geniale, Elena o Lila?/ Alba Rohrwacher e Irene Maiorino rispondono alla domanda più gettonata