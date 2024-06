Anticipazioni Segreti di famiglia, prossima puntata 30 giugno 2024 su Canale 5/ Celyn vicina alla verità…

Quando siamo ancora nelle fasi necessarie per metabolizzare ciò che riguarda il secondo appuntamento con Segreti di famiglia – nuova soap turca in onda su Canale 5 – molti degli appassionati sono già alla ricerca di gustose anticipazioni per la prossima puntata del dezi che andrà in onda domenica prossima, 30 giugno 2024. Cosa sarà successo dopo la morte di Inci e il ritrovamento del suo cellulare colmo di segreti e misteri?

Nella seconda puntata di Segreti di famiglia Celyn è venuta a conoscenza di una verità dolorosa: sua sorella Inci ha perso la vita ma il quadro per ricostruire la vicenda è tutt’altro che chiaro. Indizi sparsi, segreti senza origine e tante circostanze da legare assieme per seguire una pista che sia attendibile al fine di scoprire la verità sull’assassino di Inci. Le anticipazioni della prossima puntata di Segreti di famiglia – in onda il prossimo 30 giugno 2024 – partono proprio da qui.

La madre di Celyn crolla per la morte di Inci… Le anticipazioni per la prossima puntata di Segreti di famiglia con una svolta ‘clamorosa’

Celyn è determinata, vuole conoscere la verità a tutti costi ed anche con azioni che non trovano proprio il favore di Ilgaz. La donna decide di recarsi da Ozan per prelevare degli spazzolini al fine di analizzare ipotetiche tracce di dna che potrebbero aiutare nelle indagini. Nonostante le resistenze, riesce a convincere anche Eren che effettua dunque i test di rito prendendo in considerazione anche Nurcihan, moglie di Ozan.

Tra una ricerca e l’altra, le anticipazioni per la prossima puntata di Segreti di famiglia ci raccontano di un dolore difficile da metabolizzare per la famiglia di Celyn. La madre della protagonista crollerà in maniera profonda e disarmante, trascinando inevitabilmente anche sua figlia; la scomparsa di Inci è una ferita troppo vivida e difficilmente, anche scoperta la verità, sarà possibile tornare alla vita di tutti i giorni.

Anticipazioni Segreti di famiglia: la prossima puntata ‘incastra’ Ozan e sua moglie per la morte di Inci?

Intanto, l’intuizione di Celyn si rivelerà più che giusta: sugli spazzolini di Ozan e sua moglie verranno rinvenute tracce di dna appartenenti proprio ad Inci. Purtroppo però, la scoperta è legata ad una sorta di reato commesso dalla protagonista e dunque si tratta di prove che non possono essere mostrate in giudizio. La situazione sarà più che delicata proprio quando la giovane è finalmente ad un passo dalla verità; Ozan e sua moglie tentano la fuga, Celyn riuscirà a fermarli in tempo? Si concludono così le anticipazioni per la prossima puntata di Segreti di famiglia: appuntamento dunque al 30 giugno 2024 per scoprire come andrà a finire.

