Al via questa sera – 15 settembre 2024 – su Rai Uno una nuova fiction tutta da vivere: Sempre al tuo fianco. Protagonista Ambra Angiolini nei panni di Sara Nobili, esperta vulcanologa che collabora con la protezione civile e prossima a una nuova esperienza professionale scandita dal trasferimento a Roma. Sullo sfondo le dinamiche sentimentali, dalla separazione dall’ex marito Massimo alla gestione del rapporto con la figlia Marina.

Prima di addentrarci nella anticipazioni Sempre al tuo fianco, in vista della prima puntata in onda questa sera su Rai Uno – 15 settembre 2024 – scopriamo qualcosa in più sulla fiction che promette una perfetta fusione tra una trama lineare e che attraversa tutto il corso della stagione e vari casi che invece risulteranno estemporanei e slegati tra loro di episodio in episodio. Una storia ricca di colpi di scena, di emozioni, scandite da ben 6 puntate.

Sara Nobili, tra ‘affari’ sentimentali e primi casi dopo il trasferimento… Le anticipazioni di Sempre al tuo fianco

Entriamo dunque nel vivo delle anticipazioni Sempre al tuo fianco per la prima prima puntata – in onda questa sera, 15 settembre 2024 – con i primi due episodi che serviranno da apripista per una trama quanto mai accattivante. Il focus iniziale sarà sulla protagonista, Sara Nobili, esperta vulcanologa che avrà l’arduo compito di riequilibrare le proprie aspirazioni e ambizioni professionali dopo il trasferimento a Roma.

Ma non solo la carriera, come raccontano le anticipazioni Sempre al tuo fianco, la protagonista – Sara Nobili – è reduce da un momento di vita tutt’altro che semplice. Il divorzio, la lontananza dalla figlia Marina e le divergenze con quest’ultima per la separazione dall’ex marito Massimo. L’attenzione è però presto catturata da un allarme: dei ragazzi risultano dispersi dopo una escursione tra i Monti Sibillini e sarà proprio Sara con i colleghi della protezione civile a prendere in mano il caso. In parallelo, l’ex marito Massimo inizierà a comprendere quanto sia dura la vita degli adolescenti: con sua figlia Marina il rapporto sarà tutt’altro che rose e fiori.

Sempre al tuo fianco, anticipazioni prima puntata 15 settembre 2024

Non solo il caso dei ragazzi dispersi tra i monti; per Sara Nobili – interpretata da Ambra Angiolini – ci sarà anche un secondo caso da analizzare stando alle anticipazioni Sempre al tuo fianco per la prima puntata in onda questa sera, 15 settembre 2024, su Rai Uno. La protezione civile sarà infatti alle prese con una questione piuttosto critica: una frana improvvisa rischia infatti di creare non solo disagi logistici ma anche di mettere a repentaglio la vita di numerose persone.