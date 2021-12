Anticipazioni Sissi serie tv seconda puntata/ Franz sempre più distante…

Sissi serie tv, anticipazioni seconda puntata 4 gennaio 2022

Martedì 4 gennaio 2022 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della serie tv “Sissi”, dedicata alla celebre imperatrice d’Austria. La serie tedesca narra quindi la vicenda di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach (Dominique Devenport), vissuta alla fine del XIX secolo, che si innamora perdutamente dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe I (Jannik Schümann). Solo dopo il matrimonio capirà che la vita alla corte asburgica di Vienna non è quello che si aspettava. “Siamo stati molto fortunati ad avere trovato Dominique Devenport per interpretare la nostra, nuova e unica Sissi. Proprio come la stessa Imperatrice, Dominique colpisce per la sua energia e la perfetta comprensione del ruolo. Jannik Schümann, invece, rappresenterà un Imperatore Francesco mai visto prima, mostrandone conflitti interiori e passioni irrefrenabili, che catturerà il cuore a tutti”, ha detto Andreas Gutzeit, produttore, responsabile autori e showrunner.

Sissi serie tv, la trama degli episodi 3 e 4

Scopriamo le anticipazioni degli episodi 3 e 4 della serie tv “Sissi” che andranno in onda martedì 4 gennaio 2022 alle 21.25 su Canale 5. Nella prima puntata Franz, dopo aver litigato con il futuro suocero Max, entra in un bordello. Sissi, che lo ha seguito, conosce Fanny (Paula Kober), la prostituta che diventerà sua inseparabile amica e dama di compagnia. La giovane duchessa, innamorata di Franz, ha deciso di sposarlo ma dopo il matrimonio cominciano le prime difficoltà: Franz si allontana fisicamente da lei e , come aveva previsto il padre, l’impatto col rigido cerimoniale asburgico si rivela disastroso. Nonostante le difficoltà i due giovani sposi si amano e riescono finalmente a consumare il matrimonio. Sissi decide di seguire i consigli di Fanny per restare incinta e cerca anche di adattarsi alla rigida vita di corte.

