Anticipazioni Storia di una famiglia perbene, 2a puntata/ I De Santis in difficoltà

La serie di Canale 5 “Storia di una famiglia perbene”, basata sull’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, è pronta ad appassionare il pubblico di spettatori con un nuovo appuntamento che sarò trasmesso il prossimo mercoledì 10 novembre. Composta da quattro episodi, la fiction andrà in onda in prima serata fino a mercoledì 24 novembre. La vicenda narra la storia di amicizia prima e di amore poi tra Michele Straziota, figlio di un boss contrabbandiere, e Maria De Santis, figlia di pescatori. I due giovani protagonisti sono interpretati da Andrea Arru e Silvia Rossi, da bambini. Da adulti, invece, hanno il volto di Carmine Buschini e Federica Torchetti

Anticipazioni Storia di una famiglia perbene seconda puntata

Nella seconda puntata della fiction “Storia di una famiglia perbene” i De Santis si ritroveranno a fare i conti con numerose difficoltà. Il rogo del peschereccio, infatti, porterà la famiglia di Maria sul lastrico. La difficile situazione economica, porterà Antonio (Giuseppe Zeno) e Teresa (Simona Cavallari) a mettere in discussione anche il percorso di studi di Maria. La ragazza dovrà rinunciare al suo sogno di studiare? Novità anche per quanto riguarda la famiglia di Michele Straziota. Il padre Nicola (Vanni Bramati), infatti, comincerà a stringere dei traffici illeciti con la malavita albanese. Appuntamento a mercoledì 10 novembre per scoprire se l’amore di Michele e Maria riuscirà a superare le nuove difficoltà?

