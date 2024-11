Anticipazioni Stucky, prossima puntata del 20 novembre 2024: un nuovo caso per l’ispettore

Nato dalla penna dello scrittore Fulvio Ervas, l’ispettore Giuseppe Stucky è pronto a tornare in onda con la 4a puntata dell’omonima fiction di Rai2 mercoledì 20 novembre 2024 e dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno i colpi di scena e i risvolti inaspettati. Ambientata nel profondo Nord-Est a Treviso e dintorni, terra di contrasti tra passato e presente, provincia e globalizzazione, veneti e “stranieri” vede l’ispettore muoversi nelle varie indagini mosse dal suo formidabile intuito.

Le anticipazioni Stucky della prossima puntata svelano che il titolo dell’episodio è Un’altra vita e, come sempre, verà l’ispettore che ha il volto di Giuseppe Battiston indagare su un caso di omicidio. Inizialmente tutti i sospetti sembrano concentrarsi su un colpevole ma l’ispettore avrà delle geniali intuizioni che stravolgeranno tutto. Spazio avranno nelle trame anche il rapporto tra Stucky e Marina: tra i due nascerà l’amore? L’ispettore e il medico legale sono sempre più vicini e in sintonia e ben presto ci sarà una vera e propria svolta nel loro legame.

Stucky, anticipazioni prossima puntata in onda mercoledì 20 novembre 2024

Svelate a grandi linee le anticipazioni Stucky della 4a puntata, non resta che ricordare che andrà in onda mercoledì prossimo 20 novembre 2024 sempre in prima serata su Rai2 a partire dalle 21.30 circa. Nel cast accanto a Giuseppe Battiston ci sono attori di primo livello e volti molto noti, Barbora Bobulova è il medico legale Marina Šimkova, mentre Diego Ribon è Secondo (l’Oste della Trattoria frequentata spesso dall’ispettore). I due poliziotti hanno il volto di Alessio Praticò, che è Fabio Guerra, e Laura Cravedi che invece impersona Ilaria Landrulli ed infine Thomas Trabacchi è Luca Della Torre. In ogni puntata va in onda un solo episodio della serie ma gli ascolti sono ottimi ed hanno rissolevato un po’ quelli di una rete, Rai2, che fatica un po’ da anni. Nel dettaglio le prime due puntate sono state seguite da 1.369.000 spettatori pari al 7.1% di share e proprio per questo già si parla di realizzare una seconda stagione della fiction di Rai2, ma per ora non vi sono certezze.