Anticipazioni Superman & Lois 13 e 20 agosto/ Clark fa una scoperta stupefacente

Superman & Lois, anticipazioni 13 agosto: come fermare Morgan Edge?

Tutto pronto per i nuovi episodi di Superman & Lois, che torna questa sera a partire dalle ore 21.20 su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Stando alle anticipazioni della puntata ci attendono episodi davvero turbolenti, tra colpi di scena e incredibili scoperte. Cominciamo dall’episodio “O madre, dove sei” dove Lana parla con Lois e Clark dopo che Kyle inizia ad avere atteggiamenti sempre più strani e misteriosi.

Nel frattempo, Jonathan parla a cuore aperto con Jordan. Sarah, invece, discute con sua madre accusandola di giustificare sempre i comportamenti del padre. Nell’episodio successivo Lois e John Henry Irons non riescono a trovare un’intesa su quale sia il modo migliore per arginare Morgan Edge.

Superman & Lois, prossima puntata in programma sabato 20 agosto

Se la puntata di Superman & Lois in onda questa sera su Italia 1 si preannuncia alquanto succosa e appassionante, anche i prossimi episodi, in programma il 20 agosto non sono da meno. Stando alle anticipazioni i nostri protagonisti dovranno affrontare missioni sempre più difficili. Tutto dovendo gestire e crescere i due figli Jonathan e Jordan, oltre ai colpi di scena che come sempre incombono nella loro vita e li metteranno a dura prova. Il prossimo appuntamento, dunque, è fissato per il 20 agosto sempre su Italia 1. Superman & Lois, per la gioia dei fan, tornano tra una settimana esatta.

