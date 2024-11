Va in onda stasera, mercoledì 27 novembre 2024, il quinto episodio di ‘The Bad Guy’. La serie tv terrà compagnia ai telespettatori in seconda serata, alle 22.35 su Rai Due, sarà però disponibile anche sulla piattaforma streaming Raiplay. La trama è incentrata sul pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro, un uomo che ha sempre dedicato la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata, all’improvviso però è stato incastrato. Da chi? Da un boss latitante di Cosa nostra che lui sta cercando da molti anni, l’accusa contro di lui è molto grave e va contro tutto quello che lui ha sempre combattuto, lo hanno infatti accusato di essere un mafioso.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito al quinto episodio di The Bad Guy che andrà in onda stasera, mercoledì 27 novembre 2024, su Rai Due. Come al solito i colpi di scena e le novità non mancheranno e i tantissimi fan della serie tv non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

The Bad Guy, anticipazioni mercoledì 27 novembre 2024: Teresa ha un’idea per riempire le tasche dei Tracina

Si intitola ‘Vitti ‘a luce’ il quinto episodio di The Bad Guy, le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che Nino avrà la possibilità di mettere in atto una nuova strategia di comando grazie al vuoto di potere nell’acquapark Wowterworld. La sua sarà una mossa atipica per un clan mafioso, si tratta infatti della democrazia.

Nella puntata che andrà in onda stasera, mercoledì 27 novembre 2024, Teresa avrà un’idea mentre penserà ad una soluzione efficace per riempire le tasche vuote dei Tracina. Di che si tratta? Le anticipazioni di The Bad Guy rivelano che la donna mirerà a reinventar il pizzo nell’epoca digitale. Ormai manca poco al Natale, il clan sarà in grado di sfruttare la magia che si respira durante questo periodo dell’anno per poter estorcere più denaro possibile? Gli spoiler al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.

